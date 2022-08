Quién es Beatriz Archidona, la presentadora que ha debutado en 'El programa del verano'

Beatriz Archidona ha debutado como presentadora este martes en El programa del verano después de tomar el relevo de Patricia Pardo, la conductora del formato que se ha ido de vacaciones. Tras hacer el sumario, la periodista ha presentado a los colaboradores de la mañana y les ha mandando un mensaje con mucho humor: "Como hoy es mi primer día, al que no se porte muy bien le voy a hacer que nos haga un Abel Caballero, un bailecito de esos aquí en el plató", ha dicho después de emitir un vídeo en el que el alcalde de Vigo practicaba break dance delante de cientos de personas. La también redactora, que es una de las reporteras más conocidas por parte de la audiencia del formato de Telecinco, se ha convertido en una de las figuras principales en el apoyo de informaciones del espacio. Pero no solo eso, en 2019 Beatriz ya presentó junto a Miguel Ondarreta el magacín de actualidad 120 minutos, de la misma productora que el matinal de la cadena.

VER GALERÍA

Marta Riesco estrena su canción en 'El programa de Ana Rosa' y esto es lo que opinan sus compañeros

Madre de dos hijos, Beatriz es una amante de los viajes (en sus perfiles sociales no duda en publicar numerosas fotografías de los diferentes paisajes y lugares que visita junto a marido, Carlo Danza, y sus niños) y se considera una persona muy familiar. De hecho, la periodista, que además muestra lo mucho que le gusta la poesía y lo crucial que es para ella el trabajo, estaba muy unida a su abuela, una de las personas más fundamentales en su vida y que falleció hace dos años. Pero no solo eso, tras dar a luz a su segundo hijo, Archidona ha dejado claro lo importante que es la maternidad: "Es la sensación más animal que he tenido. Yo pensaba que las primeras veces ya estaban cumplidas. Pero quizá, la experiencia, me ha hecho disfrutarlas más. Tienes la sonrisa más generosa que he visto", ha escrito.

Muy amiga de sus amigos, le encanta pasar grandes veladas rodeada de sus seres queridos, a Beatriz le encantan los animales, es fan de Alejandro Sanz, su película favorita es La bella durmiente, practica meditación y yoga y uno de sus hobbies es dar largos paseos por el campo, ya que ama la naturaleza. Eso sí, lo que más le gusta hacer en su vida es conocer nuevos rincones junto a sus niños, con los que aprovecha cada momento por si cuando sean mayores ya no quieren viajar con ellos: "Por si cuando sea viejita ya no me tengo en pie. Vamos a aprovechar el tiempo para recorrer el mundo", ha escrito la periodista en sus perfiles sociales junto a uno de sus últimos viajes.

VER GALERÍA

Ana Terradillos y Patricia Pardo se emocionan al despedirse antes de las vacaciones de verano

El pasado viernes, Beatriz recogió el testigo del programa con un Patricia Pardo, quien se emocionó mucho al hablar de ella: "Aprovecha tu momento, disfruta y brilla como tú sabes. Eres una profesional extraordinaria y esta es la mejor escuela. Te deseo lo mejor", dijo la novia de Christian Gálvez sin poder contener las lágrimas, dejando claro la buena sintonía que reina entre ellas tras las cámaras.