Shakira bate un nuevo récord y se cuela en la final de la Kings League de Piqué

Shakira sigue cosechando éxitos semana tras semana. La cantante colombiana ha vuelto a batir otro récord con la canción TQG junto a Karol G y se ha vuelto a situar en el puesto número uno por décima semana en la lista de la Latin Pop Airplay de la revista Billboard. Los temas en relación con su ruptura con Gerard Piqué, Te felicito, su éxito con Bizarrap Music Sessions #53, Acróstico, en el que colaboran sus hijos Milan y Sasha, y su último lanzamiento Copa Vacía junto a Manuel Turizo, no paran de acumular logros. Pero es el cariño y la acogida del público lo que la hace sentirse realmente bien y por ello está muy agradecida.

Este fin de semana se celebró la final de la Kings League en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid y, para sorpresa de todos, Shakira se coló en un momento tan memorable como es esta competición creada por su ex Gerard Piqué. Manuel Turizo fue uno de los invitados estrella en esta gran final y como era de esperar interpretó el tema Copa Vacía, su último éxito en el que colabora con la estrella colombiana. La voz de Shakira resonó en todo el estadio y los seguidores de la intérprete de Te felicitó no dudaron en corear su nombre al finalizar la canción.

Unos gritos que prosiguieron durante toda la celebración del exfutbolista, que continuó la fiesta con los organizadores del campeonato en una conocida discoteca de Madrid . En un principio el exblaugrana no pareció darle importancia, dejando que la gente coreara el nombre de su ex, hasta que finalmente pudo intervenir. Sin embargo, ante la insistencia y provocación de algunos fans de la artista de Barranquilla, el empresario espetó: "¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie". Tras estas polémicas palabras, el exfutbolista del Barça se pronunció en las redes sociales y compartió unas imágenes en las que se ve a la multitud de una conocida discoteca de la capital gritando su nombre. "En Madrid siempre me han querido", expresó junto a un corazón rojo para de esta forna tan particular dar por zanjada la polémica.

En este conocido local también sonó otro de los éxitos de Shakira, Waka Waka, la canción con la que se conocieron y se enamoraron durante el Mundial de Sudáfrica en 2010, un tema que pidió su excompañero de selección y capitán Iker Casillas, ex profeso al DJ, no se sabe si para trolearlo o celebrar su triunfo. “Yo creo que hay que poner el Waka Waka”, dijo el exportero del Real Madrid, que también ha participado en la Kings League, en referencia al icónico tema del Mundial en el que España se alzó con la Copa del Mundo.