Shakira vuelve con sus hijos a la universidad en la que estudió ¡y se anima a jugar al baloncesto!

Loading the player...

Además de ser una de las cantantes más exitosas a nivel internacional, la polifacética Shakira es también filántropa, empresaria... y una aplicada estudiante. La artista no solo logró sacarse en 2020 un título de un curso online sobre filosofía en la Universidad de Pennsylvania, sino que, de hecho, en 2007 estuvo yendo a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) para estudiar Historia de la Civilización Occidental. A este lugar ha regresado ahora Shakira acompañada por sus hijos, Milan y Sasha. Los tres se encontraban en Los Ángeles, donde hace unos días disfrutaron de un partido de béisbol, y la cantante no ha querido dejar pasar la oportunidad de visitar con sus niños este centro especial para ella, ¡incluso se ha animado a jugar al baloncesto! Un plan muy divertido para Milan y Sasha antes de reunirse con su padre, pues, según ha asegurado Lorena Vázquez en Y ahora Sonsoles, Gerard Piqué viajará hoy a Miami para recogerlos, siguiendo su acuerdo de separación. Dale al play y no te lo pierdas.

-No te pierdas a Shakira cantando a pleno pulmón una ranchera con sus hijos en un partido de béisbol