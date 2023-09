Shakira, volcada en su padre y sus hijos mientras no termina de zanjar sus tensiones con Gerard Piqué La artista colombiana ha felicitado a William Mebarak en su 92 cumpleaños

Entre rumores y especulaciones sobre quién ocupa en la actualidad el corazón de Shakira (46 años), la artista colombiana ha compartido en sus redes sociales una fotografía felicitando el cumpleaños al que considera "su mejor amigo y el amor de su vida", su padre William Mebarak. En la imagen se puede ver como la intérprete de 'Acróstico' acaricia con ternura la cara de su padre, que este miércoles 6 de septiembre cumplía 92 años en medio de la preocupación de toda la familia por su delicado estado de salud.

La cantante de Barranquilla siempre se ha mostrado muy cercana a su familia, a la que, a pesar de los conflictos y polémicas que ha vivido junto a su expareja Gerard Piqué, ha querido manterner al margen. Sin dejar de estar pendiente en todo momento de la salud de su padre, Shakira vivía su propia crisis personal. “Papito, has pasado COVID, dos caídas y dos operaciones. Ha sido mucho este año y aún sigues enseñándome cada día la resiliencia y el amor sin límites”, declaró.

Milan y Sasha, su prioridad

Sus hijos, Milan y Sasha, son, junto a sus padres, la prioridad de la artista. Juntos les hemos podido ver en las aguas de Miami disfrutando del verano, montando en una moto acuática, haciendo ski acuático y navegando a bordo de un barco junto a un grupo de amigos, en el poco tiempo libre del que dispone la colombiana fuera de sus compromisos profesionales.

El convenio de divorcio, sin ratificar

Ha sido en el programa de Antena3 ‘Y ahora Sonsoles’ donde la peridodista Lorena Vázquez ha dado más detalles acerca del convenio que firmaron Shakira y Gerard Piqué cuando se divorciaron, y que ha asegurado que todavía "no está ratificado". Además, según Lorena Vázquez, "no se ponen de acuerdo con las vacaciones de Navidad". El exfutbolista, que ha disfrutado de su verano junto a su novía Clara Chía, visitará próximamente de nuevo a sus hijos en Miami, aunque aún no se sabe la fecha.

El corazón de Shakira, ¿ocupado?

Mientras las aparentes tensiones con el padre de sus hijos parecen no llegar a su fin hay un nombre que ha dado la vuelta al mundo junto al de Shakira: Lewis Hamilton. Si las imágenes del piloto inglés con la cantante colombiana en Miami causaron un gran revuelo, su reencuentro en el Gran Premio de España, disputado en el circuito de Cataluña, no hizo más que disparar la hipótesis de que lo suyo podría ir más allá de una simple amistad. A la espera de si el tiempo da la razón a estas especualciones, la cantante de 'La Tortura' sigue centrada en lo que para ella son sus pilares, sus padres y sus dos hijos.