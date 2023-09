Rodolfo Sancho ya está en España: las imágenes de su tensa llegada tras visitar a su hijo Daniel en Tailandia

Visiblemente cansado después de un largo viaje transoceánico de muchas horas, Rodolfo Sancho ya ha regresado a España tras visitar a su hijo Daniel en la cárcel de Tailandia. Una nube de reporteros lo esperaba a su llegada a nuestro país, si bien el intérprete ha declinado hacer declaraciones a las preguntas de la prensa. Tan solo respondía escuetamente a una de las cuestiones que le planteaban, referida a las últimas palabras que pronunció ayer antes de emprender su vuelta a casa.

El actor madrileño de 48 años llegaba este domingo a primera hora de la mañana al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en compañía de su abogado Marcos García Montes. Una vez pasados los diferentes controles, aparecía ante las cámaras con rostro serio pero tranquilo. No cabe duda que para él han sido unos días de gran intensidad y hondo calado emocional, después de ver por primera vez a su vástago en la prisión de Koh Samui.

El protagonista de series como La Señora e Isabel aseguró este sábado que se marchaba "gratamente sorprendido" de Tailandia, donde ha estado casi una semana para poder ver y hablar con su primogénito. "Daniel está muy bien cuidado por gente tremendamente amable, que es lo que me he dado cuenta que son en este país”, dijo desde Bangkok a Efe antes de retornar a España.

Rodolfo Sancho contó entonces que ha podido pasar hasta cinco horas con su hijo durante las visitas diarias organizadas por la embajada de España al centro penitenciario. "En principio parecían que iban a ser unos horarios muy férreos y que cuando se acabaran me iban a echar. Para nada. Me han dejado estar mucho más tiempo con Daniel del que estaba previsto y estipulado", detalló.

Al parecer, las presencias de familiares y amigos de los reclusos son de unos quince minutos, pero las de la embajada o abogados -como en este caso- pueden extenderse de manera ilimitada dependiendo de los responsables de la cárcel. Por ello, el actor explicó que había podido pasar un rato largo a solas con Daniel y con bastante privacidad.

"He tenido muchísima flexibilidad en ese sentido y (no he estado) nada vigilado. Entendieron que son conversaciones íntimas entre padre e hijo y han sido totalmente respetuosos”, señaló al respecto. También dijo que el chef está "bien alimentado y cuidado" en la zona hospitalaria de la prisión, donde además puede practicar con sus compañeros reclusos Muay Thai (boxeo tailandés), un deporte al que es aficionado.

Durante esta semana, Sancho y el letrado tailandés han tenido encuentros con los agentes y pasaron por el juzgado "para pedir información y algún documento sobre el caso", añadió. "He tenido menos trato con la policía pero en todo momento han estado muy dispuestos a ayudar. Han sido muy serviciales y también estoy muy tranquilo en ese aspecto (...) ha sido una burocracia tremendamente funcional y rápida y sin ningún problema", subrayó.

Precisamente, los elogios que hizo ayer el intérprete a las autoridades del país asiático han sido hoy el motivo de una de las preguntas que los periodistas le planteaban en el aeropuerto. Sobre si con esas palabras suyas quería "blanquear el funcionamiento de las cárceles" allí, el actor ha respondido con un "no". Esa es la única vez que escuchábamos su voz ante los micrófonos ya que después decidía no contestar a nada más.

Hay quien considera que estos halagos de Rodolfo Sancho a las autoridades de Tailandia responden a una estrategia para que la condena a Daniel sea lo menos dura posible, ya que el castigo al que se enfrenta el joven podría ser incluso de pena de muerte. El chef de 27 años está acusado del asesinato de su amigo el cirujano colombiano Edwin Arrieta, unos hechos que él mismo confesó tras su detención a principos del pasado agosto.