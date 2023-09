Estos serán los próximos pasos de Rodolfo Sancho tras la primera visita a su hijo

Este miércoles ha sido un día importante para Rodolfo Sancho, pues a unas horas para que se cumpla un mes desde la detención de su hijo, Daniel Sancho, tras ser acusado del presunto asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta ha podido visitarle en la cárcel de Koh Samui, en Tailandia. El intérprete de El ministerio del tiempo, que aterrizó en Bangkok el pasado domingo dispuesto a encontrarse con su primogénito y a preparar la defensa de la mano de los abogados, expresaba hace unas horas que se encuentran a la espera del informe de la fiscalía y "hasta ese momento, en realidad, no podemos hacer nada más".

Entrevistas con el acusado y copias del procedimiento

Marcos García Montes, que viajó al país asiático junto al actor madrileño, ha confirmado que, con la meta de preparar la defensa de los intereses del ciudadano español y siguiendo un procedimiento similar a casos con características comunes, ya han formado un equipo de abogados a quienes ha contratado Rodolfo en nombre de su hijo, que es el cliente. Aunque no ha desvelado el nombre de los integrantes de este grupo, sí ha confirmado que está funcionando "bien", que cuentan con una asesora tailandesa de total confianza y que hoy han tenido su primera entrevista con Daniel, quien era conocedor de dicha visita. "La embajada se ha portado muy bien, absolutamente bien; nos ha facilitado todo", ha expresado muy agradecido ante los medios que aguardaban a las puertas de la prisión.

A la espera de obtener los documentos de la fiscalía y de recibir por parte de la embajada y del consulado los poderes judiciales esta misma semana, el abogado ha confirmado que la defensa está encaminada y sus engranajes "empezando a funcionar", una defensa que tienen "muy claro cómo tiene que ser". Contundente y firme, Marcos ha recordado que los abogados tienen derecho a entrevistarse con Daniel entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde y ha contado lo que ocurrirá en las próximas jornadas: "Hemos quedado con el director, que se ha portado muy bien, todos los días: miércoles, jueves y viernes, de nueve a doce para no interrumpir las comunicaciones familiares, que son de una a dos", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que esta misma tarde se disponían a ir a la policía y fiscalía "para que nos den copia del procedimiento", ya que "en principio, el padre tiene derecho a hacerlo".

Objetivos y fecha de regreso

Marcos tiene claro que en estos instantes lo verdaderamente importante es conseguir esas fotocopias del procedimiento para poner en práctica su estrategia, que ya tienen formada "en base a las filtraciones de la policía, suponiendo que son filtraciones creíbles y auténticas". El objetivo no es otro que contrastar ambas para "empezar a trabajar", ha concluido sobre la situación actual y que Rodolfo encara con fortaleza: "Hay dos formas de tomarse cuando vienen las cosas en la vida: como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí", ha agregado la pareja de Xènia Tostado, que se ha negado en rotundo a responder cuestiones personales relativas a su hijo.

Sobre la fecha de regreso, si bien Rodolfo ha dicho no saber cuándo se produciría, el abogado ha puntualizado que "nos quedamos -en Tailandia- hasta el sábado, si Dios quiere", aunque en estos instantes están rodeados de incógnitas, sobre todo en lo que respecta al informe policial que no poseen, ya que "nadie nos informa de nada". La misión de la familia y el equipo de abogados es, en definitiva, "una condena de prisión que sea susceptible de, en cuatro años, estar en España", en palabras del defensor.