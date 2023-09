Rodolfo Sancho se retracta y pide perdón por sus duras declaraciones tras visitar a su hijo en la cárcel

Los nervios, la preocupación y la incertidumbre jugaron ayer una mala pasada a Rodolfo Sancho en su primera visita a la cárcel tailandesa de Koh Samui, donde se encuentra su hijo, Daniel Sancho, desde el pasado 7 de agosto acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Algo sobrepasado por la situación y tras pasar tres horas en el interior de la prisión, el actor abandonaba el centro penitenciario con semblante serio y, tras mandar sus condolencias a la familia del fallecido, decía tajante: "Creen que estoy tirado por los suelos, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas en la vida, o como una desgracia o como un reto. No van a conseguir lágrimas", aseguró el actor de 48 años.

Ahora, 24 horas después de aquella visita, Rodolfo ha regresado al centro penitenciario para reencontrarse con su hijo por segunda vez y mucho más tranquilo y relajado ha querido matizar sus declaraciones tras ser tildadas de "poco afortunadas" o "soberbias".

"Ayer, como os imagináis salí de un momento complicado" comenzaba diciendo el actor a los medios de comunicación congregados a las puertas de la prisión. "Quizás la imagen que di fue muy dura, quizás prepotente, no lo se. Sabéis que siempre he tenido una sonrisa para la prensa, pero quiero que se sepa que esto ha sido un mecanismo que yo uso para sentirme firme, fuerte y poder ayudar a mi hijo. Es simplemente matizar ese punto" continuaba diciendo el actor.

"En ningún momento he querido parecer prepotente ni frio ni duro ni nada por el estilo simplemente es un lugar donde yo me sitúo en este tipo de situaciones. Yo me conozco muy bien a mí mismo y sé que me pongo ahí para sentirme fuerte" añadía Sancho. “Y ya sabéis que a partir de ahora si necesitáis cualquier cosa tenéis a Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás que son mis portavoces y parte del equipo jurídico” terminaba diciendo.