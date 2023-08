¿En la prisión de Koh Samui o en la de Surat Thani? Numerosas dudas sobre el paradero real de Daniel Sancho

El pasado 7 de agosto Daniel Sancho está en prisión provisional desde el 7 de agosto tras declararse culpable del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Hasta ahora, todas las informaciones aseguraban que el cocinero, de 29 años, se encontraba en la cárcel de la isla de Koh Samui, al sur de Tailandia, sin embargo, hace unas horas Surachate Hakparn 'Big Joke', número dos de la policía tailandesa y encargado de la investigación, afirmaba en una entrevista concedida al programa Código 10, de Cuatro, que el joven solo acudía a esta prisión para ser interrogado o recibir la visita de su madre, pues estaría recluido en la cárcel de la ciudad de Surat Thani, una prisión mucho más grande y con peores condiciones que la de Koh Samui en la que se encuentran presos condenados a cadena perpetua o pena de muerte.

"Os confirmo que Daniel está en la prisión Surat Thani, pero no importa que esté en Surat Thani o en Koh Samui porque él se va a enfrentar al castigo de la pena de muerte. Cuando quieren hablar con los prisioneros tienen que sacarlo fuera de la prisión y llevarlo hasta la isla para interrrogarlo. Daniel tal vez haya visto a su madre en Koh Samui cuando lo llevaron para interrogarlo, pero después tuvo que ser enviado a la prisión de Surat Thani", ha declarado 'Big Joke'.

El tiempo que se tarda en ir de una prisión a otra es de más de tres horas (el trayecto incluye varios tramos por carretera y otro por mar, que se haría en ferry) y según 'Big Joke', Daniel dormiría todas las noche en la cárcel de Surat Thani.

Esta información ha generado una enorme confusión, pues el abogado del cocinero en Tailandia, Khun Anan, ha asegurado en el programa Así es la vida, de Telecinco, que Daniel se encuentra en Koh Samui y siempre ha estado allí. "Mientras dure el juicio en la corte de Koh Samui, estará en la prisión de Koh Samui. Él está solo aquí, el fiscal solo permite que vaya a la corte o a la prisión de Koh Samui", ha declarado. Al letrado tailandés le han sorprendido mucho las declaraciones de 'Big Joke'. "Es imposible. No es verdad", ha manifestado.

La abogada y criminóloga Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho en España, también ha reaccionado con sorpresa a esta noticia. "Hemos tenido una mañana muy movida, pero sí os puedo decir que hoy Rodolfo Sancho ha hablado con su hijo en la prisión de Koh Samui y Daniel Sancho estaba en la prisión de Koh Samui. Además, os puedo decir que le ha contado a su padre cómo es su vida en la prisión de Koh Samui", ha expuesto con gran estupor en Así es la vida. "Yo, sinceramente, la versión de 'Big Joke' no me la puedo creer. Aquí hay una cosa muy clara. Si Daniel Sancho no estuviera en la prisión de Koh Samui el que tiene que tener esa información, sin lugar a dudas, es el propio abogado. Tiene que saber donde está la persona a la que él representa", ha explicado de forma rotunda.

Según Balfagón, no se puede trasladar a un preso a través del mar durante un trayecto tan largo, más de tres horas de ida y otras tantas de vuelta. "Daniel Sancho está en la prisión de Koh Samui que es donde va su madre a verle, que es donde realiza llamadas y videoconferencias con su padre, que es donde el abogado tiene situado a su cliente", ha vuelto a insistir. "A mí esto no me parece rocambolesco, me parece de ciencia ficción porque no es posible ni desde el punto de vista físico, ni geográfico, ni legal Si la prisión de Koh Samui está donde está, ¿cómo vamos a entender que todos los días se hace un transporte de un preso con tantas horas de trayecto en mar y sin que el abogado de la causa lo conozca?", ha argumentado.

Por último, la portavoz de la familia Sancho ha señalado que la intención de 'Big Joke' con sus declaraciones sea despistar a la prensa. "A lo mejor tiene otro interés 'Big Joke', no lo sé. A lo mejor está harto de la prensa".

La embajada española en Tailandia también afirma que es "prácticamente imposible" que Daniel esté en otra cárcel que no sea la de Koh Samui.

