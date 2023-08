Rodolfo Sancho: lo que tiene previsto hacer y lo que no tras la entrada en prisión de su hijo

El actor Rodolfo Sancho, de 48 años, continúa en Fuerteventura, donde tiene fijada su residencia familiar con Xenia Tostado y su hija Jimena. Desde allí, sigue con atención todas las novedades del caso de su hijo Daniel, que está en prisión provisional desde el 7 de agosto tras confesar el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. En los últimos días se había comentado que el intérprete estaba a punto de aterrizar en Tailandia, sin embargo, su presencia en el país asiático no parece tan inminente. Así lo ha confirmado la abogada y criminóloga Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho en España. "Rodolfo Sancho tiene previsto viajar a Tailandia en el menor tiempo posible. Lo que no puedo confirmar es si es esta semana porque él está acabando aquí una serie de gestiones que son fundamentales, que las tiene que hacer desde aquí. Entonces, prefiere tenerlas hechas para poderse ir a Tailandia", ha dicho en el programa Así es la vida, de Telecinco.

Balfagón también ha aclarado que el actor no tiene previsto dar una rueda de prensa como se había rumoreado. "Son rumores, no está prevista para nada. La familia, de momento, no va a dar ninguna rueda de prensa", ha manifestado.

Tanto Rodolfo como Silvia Bronchalo están centrados en la investigación. Lo último que han conocido es que Edwin Arrieta habría muerto degollado, según los resultados de la autopsia. "La familia está sorprendida con todo el caso, este informe no aumenta la sorpresa. Es un informe más y se ha admitido, vamos a ver cómo se valora. Nosotros no tenemos que valorar. Me imagino que ese informe lo tendrá ya el abogado de Tailandia y sabrá qué hacer con él ", ha explicado Balfagón.

Como portavoz de la familia, Balfagón ha matizado que ella no colabora en la defensa de Daniel. "Nosotros no ayudamos en la defensa. Nosotros somos abogados de Rodolfo y de Silvia, y somos portavoces, nada más. Por ver qué aspectos pueden afectar de todo esto a ellos dos, nada más. La defensa la lleva un abogado en Tailandia, nosotros no vamos a colaborar en la defensa. Me imagino que cuando esté ese informe al que hace referencia la policía nos lo pasarán para verlo", ha señalado. Por tanto, al hablar como portavoz y no como criminóloga, Balfagón no ha entrado a valorar los resultados de la autopsia de Edwin. "Poca valoración, es lo que ha dicho la policía tailandesa y como tal nosotros lo aceptamos, imagino que lo comunicarán también al abogado de Daniel y poco más que decir", ha añadido.

El cocinero, de 29 años, ha recibido la visita de su madre en la cárcel de Koh Samui y ha podido hablar por teléfono con su padre. Según contó Silvia, Daniel "está tranquilo" y ella solo espera "que se resuelva todo". Además, confesó que todavía está procesando lo que ha sucedido. "Nadie está preperado para recibir una noticia así. No nos prepara nadie para esto", lamentó.

