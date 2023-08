Las 5 curiosidades de Mario Ermito, el actor italiano que saltó a la popularidad en 'GH' y triunfa con 'Un cuento perfecto'

La suma de Netflix y la adaptación de un nuevo título de Elizabeth Benavent reunía todos los ingredientes para convertirse en un éxito, y no solo ha cumplido las expectativas, sino que las ha superado. Un cuento perfecto se estrenaba el 28 de julio y, desde ese momento, no se ha bajado del podium de las series más vistas de la plataforma de streamig. Esta romántica ficción está encabezada por Anna Castillo y Álvaro Mel, ambos en estado de gracia frente a la cámara, pero no son los únicos, junto a ellos están Ingrid García-Jonsson, Lourdes Hernández (Russian Red), Ana Belén, Elena Irureta, Ane Gabarain, Lydia Pavón y Mario Ermito. Este último ha logrado robar los suspiros de los espectadores en cada escena que aparece y ahora te vamos a desvelar su trayectoria profesional y personal para que puedas conocerlo mejor.

El lado más personal de las protagonistas de 'Valeria', que ha estrenado su tercera temporada

Arturo Sancho: de concursante de 'Gran Hermano 12' a protagonista de la 'La promesa’

En Un cuento perfecto, Mario es Filippo, un apuesto galán italiano de alta cuna que conquista con su presencia y saber estar a todo el que tiene cerca. El joven es el prometido de Margot (Anna Castillo) y el yerno ideal que todo padre o madre quiere para su hija. Todo apunta a que ambos están hechos el uno para el otro pero, el día de la boda, sobrepasada por una situación que no es la que desea, Margot decide salir huyendo.

Filippo, que es todo un caballero, es comprensivo con su chica y le da un tiempo para que se aclare, eso sí, contando con que, tras ese impass, retomarán su proyecto de vida juntos. Si volverán a estar juntos o no, lo descubrirás viendo la serie, pero de lo de que no tendrás dudas es de que, pase lo que pase, a Filippo ( y al actor que le da vida) no le van a faltar candidatos para estar a su lado y que no te importaría ser uno de ellos.

El cine western le marcó

Aunque Mario nos ha llamado la atención gracias a este éxito de Netflix, no es un recién llegado y su carrera viene de lejos: es un modelo y personaje televisivo, convertido en cantante y actor, que todo lo que hace lo hace bien. El artista nació en Brindisi, una ciudad porturaria situada en el tacón de la bota italiana, en febrero de 1991. Desde pequeño siempre ha estado interesado por el mundo del espectáculo. De niño veía los westerns del director italiano Sergio Leone y se enamoró del cine, una pasión que sigue conservando a día de hoy.

Comenzó siendo modelo

Su ascenso a la fama se produjo rápido y no fue por la actuación, sino subido a una pasarela. Fue en 2008, cuando solo contaba con 17 años y ganó el concurso El modelo más bello de Italia. A partir de ese momento su carrera en el mundo de la moda despegaba y se convertía en imagen de exclusivas firmas como Diesel, Benetton, Armani o Dolce & Gabbana.

Pero, ser el guapo entre los guapos, no siempre es fácil y Mario reconoce que su belleza no siempre ha sido un factor positivo cuando ha querido ampliar su faceta laboral ya que su apariencia física le ha hecho destacar "pero también ha hecho que se me juzgue. 'Se ve bien, solo por eso lo recomiendan para trabajar', han dicho algunos... Y eso me ha obligado a demostrar más que los demás", confesaba a The WOM, el año pasado.

Su paso por la edición italiana de Gran Hermano

Cansado de ser cuestionado por su físico, Mario, de 31 años, decidía dar un giro radical a su carrera y probar fortuna en el mundo de la televisión. Así fue como llegaba a convertirse en concursante de Grande Fratello 12, el Gran Hermano de Italia. No se arrepiente de su paso por el programa ya que logró el objetivo que buscaba: darse a conocer un poco más entre el gran público. Su fama creció tanto en Italia, que se dice que Lady Gaga le contactó para el vídeo de su canción Donatella; varias fuentes afirman que lo llegaron a grabar y que ambos se conocieron, pero lo cierto es que el vídeo nunca llego a ver la luz.

Ha interpretado a Miguel Bosé y Enrique Iglesias

Su paso por el conocido reality le abrió la puerta a otros importantes proyectos en la pequeña pantalla. En 2014, hacía su debut como actor en Il peccato e la vergogna, de Canale 5 y, después, formaba parte de L'onore e il rispetto. En 2018, le aguardaba su gran oportunidad cuando fue invitado a Tale e quale show, versión italiana de Tu cara me suena, donde dejaba cautivados a público y jurado con sus asombrosas interpretaciones como Miguel Bosé, con Se tu non torni (Si tú no vuelves) y Enrique Iglesias, con Bailando. Mario siempre ha sido un enamorado de la música: "Recuerdo que cuando tenía pocos años, cantaba canciones de Ricky Martin", confesaba en una entrevista con Tutto Rock en 2022 .

El programa musical le abría un nuevo horizonte profesional: el de la música. Incentivado por la cantante Loretta Goggi para que aprovechara su talento vocal, en 2021 sacaba su primer single Ti porto a Texas, un año después vendría Aquila libera, dos temas que tuvieron muy buena acogida por parte de sus seguidores.

En 2021 volvió a entrar en la casa de Grande Fratello, pero esta vez en su versión VIP, y llegaron a relacionarle con dos de sus compañeros del reality, la modelo Dayane Mello y el cantante Giacomo Urtis. "Tengo dos hermanas lesbianas y vengo de una familia fantástica. Si fuera gay o bisexual lo habría dicho sin problema", aclaraba al respecto en el programa Live de Barbara D’Urso.

Su pasión por nuestro país: su novia es española

Su historia de amor con España no ha comenzado con Un cuento perfecto, sino que lo hizo en el año 2022, formando parte del elenco de Por los pelos. Una historia de autoestima, comedia protagonizada por Antonio Pagudo, Eva Ugarte y Amaia Salamanca.

Para disgusto de sus seguidores, el corazón del artista italiano tiene dueña. Su conquista de la pantalla no es la única que ha hecho en nuestro país, sino que Mario comparte su vida con una Española, Sandra Martínez, una joven de Bollullos Par del Condado, Huelva, que se dedica a hacer tratamientos estéticos de lujo y micropigmentación. Su relación va viento en popa y no dudan en compartir y presumir de su amor en sus perfiles. Es tanta la adoración del intérprete por el sur de España y sus costumbres que se acaba de tatuar un flamenco en su brazo, para llevar las tradicones de esta tierra siempre consigo y porque se siente como uno de ellos.