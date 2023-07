El dúo del que todos hablan: Miguel Bosé graba con Rauw Alejandro tras ocho años alejado de los escenarios

Si la expectación por el estreno del nuevo disco de Rauw Alejandro, Playa Saturno, que ve hoy 7 de julio la luz ya era máxima, el anuncio de las canciones que lo componen ha puesto la guinda definitiva. En ellas se ven las colaboraciones que ha hecho el intérprete en este trabajo como la de Bizarrap, que ya se conocía, la de Jowell & Randy y con Ñejo & Dalmata. Aparece además el nombre de Miguel Bosé, de 66 años, que es el que ha causado un auténtico revuelo en redes, comentarios que se han hecho virales en cuestión de horas. Si te pegas es el tema en el que han unido sus voces, un dúo que nadie se esperaba pues hace unos ocho años que el intérprete de Amante Bandido no lanza nuevo material y además no coinciden en el estilo.

“Todavía sigo por Saturno, un álbum que es muy especial para mí, donde pude experimentar y jugar con otros sonidos musicales, proyecto que también me ha permitido girar el mundo entero. Pero mientras giraba no dejaba de pensar en el verano, estación que guarda muchos de mis recuerdos y aventuras cerquita de la playa en Puerto Rico, donde la música siempre me acompañó en todas estas vivencias. Estando lejos de casa realmente es como si viviera en Saturno, me llené de nostalgia y con cero tiempo, no sé como lo hice real, decidí hacer este álbum para todos los fans del reggaeton clásico y moderno, especialmente para mi gente de Puerto Rico” escribe el prometido de Rosalía. Deja así claro el estilo que siguen sus nuevos temas, lo que alimenta las ganas de escuchar a Bosé en este registro.

El intérprete también ha dedicado un espacio en sus perfiles para promocionar el álbum en el que colabora. “¡Lo que se viene! Gracias Rauw Alejandro por hacerme parte de Playa Saturno” indica. Miguel ha estado mucho tiempo alejado de los escenarios debido a un problema con su voz que solo hace unos meses pudo solucionar. Él mismo contó que tras haber tenido que se operado de la espalda, debido a un fuerte dolor a consecuencia de un accidente de coche que sufrió en el año 1999, un médico le hizo varias pruebas. "Me dijo que esa sinusitis crónica que me habían diagnosticado no es tan así. Me dijo 'estamos seguros y convencidos que te podemos quitar el problema de la voz, hemos encontrado la causa que te provoca las infecciones que te la quita'. Me contó que el problema era una muela, al ponerme un implante mal con el tiempo se transformó en una infección que me infectaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos. Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto. Después de 8 años…" explicó en El Hormiguero.

Expresaba así que su intención es retomar su carrera si el proceso de recuperación va tan bien como hasta ahora, algo que parece haber cumplido con este primer aperitivo. Sin duda Rauw Alejandro es un compañero ideal para explorar nuevos estilos musicales, pues es uno de los más destacados artistas del panorama actual. A lo largo de estos años Miguel ha publicado dos libros El hijo del Capitán Trueno e Historia secreta de mis mejores canciones y ha trasladado su vida a la ficción en una serie, Bosé, protagonizada por José Pastor. Además ha ejercido de jurado en un talent show musical, Cover Night, presentado por Ruth Lorenzo. De hecho fue en la final del programa donde Miguel Bosé volvió a coger el micrófono para cantar en directo.