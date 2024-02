Nicki Nicole, de fiesta con un popular cantante tras su ruptura con Peso Pluma

Loading the player...

A los fans de Nicki Nicole y Peso Pluma les pilló desprevenidos cuando, hace apenas una semana, la artista anunció el fin de su noviazgo. "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo", declaró, después de que el cantante fuera visto en un casino de Las Vegas en compañía de otra mujer. Tras la ruptura, la artista está disfrutando de su soltería. Ha sido captada en una discoteca de Miami... pero Nicki no estaba sola, sino acompañada por otra estrella, un famoso cantante que también está soltero. Dale al play y descubre de quién se trata.

