Los guiños de Rauw Alejandro a Rosalía en su nueva canción con Bizarrap

El productor argentino Bizarrap se ha convertido en ese artista con quien todos quieren trabajar. Todo lo que toca se convierte en un éxito instantáneo y el single que acaba de lanzar promete seguir los pasos de sus anteriores éxitos y arrasar en las listas. No se trata en este caso, como ocurrió cuando se unió a Shakira, de una canción de desamor. Todo lo contrario. La Session 56 que hace con Rauw Alejandro es una de las que pondrá música al verano que comienza oficialmente. De hecho su estreno ha coincidido precisamente con el inicio de la estación. El tema, que ha acumulado más de cinco millones de visualizaciones en Youtube en apenas 8 horas, tiene algunos guiños dedicados a su novia Rosalía, con la que tiene planes de boda.

Uno de ellos es el casco naranja con el que aparece al principio, que recuerda quizá al que lleva la artista en el videoclip de Despechá (con algunas diferencias claro). Vuelve a referirse precisamente a la canción en la letra que ha compuesto, una historia que relata una relación. En uno de los versos del tema dice: “Si tú estás despechá, yo te hago la rehab”. Una alusión a lo que cantaba Rosalía que aseguraba que estaba precisamente así, “despechá”.

El sonido que acompaña esta letra se aleja del reguetón para probar notas más electrónicas y comerciales. La buena noticia es que al final del vídeoclip la pareja anuncia que esta colaboración no será la única que junte sus voces. El nuevo proyecto que preparan se llama Baby Hello, título al que aún no le han puesto fecha concreta pero que seguro arrasará de nuevo en cuento vea la luz. Este 2023 es sin duda un año profesionalmente inmejorable para Rauw Alejandro: congrega a cientos de seguidores en su tour mundial Saturno World Tour, lanzó varios singles junto a Rosalía y además ha anunciado su boda con ella.

Una romántica pedida de mano

“Justo habíamos subido a la terraza y de pronto se medio arrodilla y buscaba algo, pero no lo podía sacar. Entonces me sacó el anillo y me pidió que me casara con el" ha contado Rosalía en varias ocasiones. “Yo me puse a llorar, claro” reconoció la catalana. Aunque todavía no han desvelado ni el lugar ni la fecha del enlace, la artista ya sabe qué look nupcial le apetecería llevar. “Tengo algunos vestidos guardados, pero un vestido de Vivienne Westwood me gustaría” apuntó la intérprete de Malamente.

El caso de Bizarrap es también uno de los que podrían estudiarse como uno de los de mayor éxito del panorama musical. Cada vez que lanza una sesión se posiciona en el número 1 a nivel mundial. Ocurrió así con la colaboración que hizo con Shakira en la que la colombiana lanzó durísimos dardos a su ex Piqué y la nueva pareja de este, Clara Chía. Después colaboró con el mexicano Peso Pluma, acumulando la impresionante cifra de casi 100 millones de visualizaciones en Youtube.