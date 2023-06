Rosalía detalla cómo le pidió matrimonio Rauw Alejandro y ya piensa en su vestido de novia

Rosalía y Rauw Alejandro reservaron la sorpresa para el final de su videoclip conjunto Beso, cuando aparece la artista llorando y mostrando su espectacular anillo de pedida. No dudaron en compartir una noticia tan personal con su legión de fans, pero no ha sido hasta ahora cuando la cantante ha contado los detalles de la verdadera pedida de mano, cuando el portorriqueño se arrodilló ante ella en casa de su abuela. La petición acabó, eso sí, igual que en el video: con las lágrimas de Rosalía.

"Justo habíamos subido a la terraza y de pronto se medio arrodilla y buscaba algo, pero no lo podía sacar. Entonces me sacó el anillo y me pidió que me casara con el", ha contado la intérprete de La despechá en El Hormiguero. "Yo me puse a llorar, claro", ha asegurado. Ahora solo queda pensar en la boda que será cuando termine la gira en la que se encuentra inmersa. A pesar de que aún no ha comenzado a planificarla en detalle, ya ha avanzado algunas pinceladas de cómo le gustaría que fuera el 'sí, quiero'.

A falta de concretar el lugar de celebración, sí tiene claro que le gustaría estar rodeada de su familia y también el estilo que más le gusta para su look nupcial: "Un vestido de Vivienne Westwood me gustaría". Siempre rompedora, no es de extrañar que Rosalía admire los modelos de la diseñadora británica, icono del punk y la new age, fallecida en diciembre del pasado año.

Su relación con Rauw Alejandro salió a la luz en septiembre de 2021, pero llevan juntos tres años, desde principios de 2020, aunque para Rauw Alejandro hayan sido tan maravillosos que le parezcan "como diez", tal y como reveló a Ibai Llanos en una entrevista reciente. Además, bromeó sobre el carácter de su chica. "Rosalía es un poco intensa, es difícil. Me dijeron, cuidado con las españolas, que son problemáticas", añadió entre risas. Nada más lejos de la realidad, y la prueba es que no solo han congeniado como pareja, sino también como dúo artístico. Para Rosalía, aunque también han momentos de tensión, trabajar con su chico tiene muchas cosas buenas. " hay una parte que es muy divertida porque el y yo tenemos la complicidad de ser pareja", ha explicado Rosalía que acaba de presentar su nuevo tema, Tuya.