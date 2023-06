Hunter Schafer, conocemos a la amiga de Rosalía que ha triunfado en la serie 'Euphoria' a sus 24 años

La serie 'Euphoria' ha arrasado y ha conseguido que todos los actores de la popular ficción ganen un gran protagonismo dentro y fuera de la pantalla. Tal es el caso de Hunter Schafer (24 años) que ha conquistado a todos los espectadores con su atrevimiento y gran personalidad. La actriz además encontró el amor dentro del rodaje y su relación con el intérprete Dominic Fike no ha pasado desapercibida, ya que suelen convertirse en el centro de atención en todas las alfombras rojas que pisan por su original estilo y atractivo y por ser una de las parejas más representativas de la Generación Z.

"Hay quien se enamora como meses o años después de conocerse. Nosotros desarrollamos una atracción que fue muy rápida. Nos pudimos conocer el uno al otro rápidamente", afirmaba Fike en la revista GQ cuando le preguntaban por el romance, donde no dudó en contar cómo compaginaban la relación, que comenzó en 2022, con sus apretadas agendas.

- De Hunter Schafer a Angus Cloud: las estrellas de 'Euphoria' conquistan los desfiles neoyorquinos

Hunter es una de las estrellas más polifáceticas de la Generación Z. Con tan solo 18 años, comenzó publicando sus ilustraciones en un conocido blog para después despuntar como en el mundo de la moda, donde la hemos visto desfilar para grandes marcas de la industria como Prada, Dior, Miu Miu, Rick Owens, Helmut Lang, Tommy Hilfiger, Maison Margiela, Vera Wang, Marc Jacobs, Versus Versace, entre otras. Aunque tuvo que esperar a su participación en la serie protagonizada por Zendaya para conseguir su popularidad más internacional. Más allá de su aparición en la pantalla, la intérprete también coescribió uno de los capítulos de Euphoria junto al director Sam Levinson.

De Euphoria no solo se lleva el gran salto a la fama, sino también los grandes vínculos con compañeros, que ya han pasado a ser amigos. De hecho es habitual verla en eventos con Zendaya, con la que ha presumido de una excelente relación. Pero no solo se queda ahí, sino que en la ficción hemos podido ver una primera conexión con Rosalía, nuestra estrella más internacional. La amistad que mantiene entre las dos artistas se remonta al año 2019, cuando a través de las redes sociales publicaron una foto juntas tras la emisión de unos de los episodios donde se escuchaba Malamente, una de las canciones más populares de Rosalía, se fondo. En septiembre del mismo año, ambas posaban junto a Dua Lipa en el front row del desfile de la firma Burberry, en Nueva York. Y un mes después, la intérprete de Despechá o Con altura acudía a Billboard Women In Music con su amiga y tras ser reconocida con el galardón Rising Star le agradecía el premio: "Gracias por venirte conmigo. Te amo mucho".

- Rosalía y Rauw Alejandro, en la lista de las parejas más rompedoras del momento

El éxito tras su triunfal interpretación de Jules Vaughn solo acaba de empezar, ya que este año la actriz estrena dos películas que se espera que arrasen en taquilla. Por un lado, Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (precuela de la serie Los juegos del hambre) y, por otro el film de terror Cuckoo.