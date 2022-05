Los protagonistas de 'Euphoria', Dominic Fike, de 26 años, y Hunter Schafer, de 23, llevan su romance a la vida real

Dominic Fike ha oficializado su romance con su compañera de reparto Hunter Schafer. Desde hace meses, sus seguidores han rumoreado sobre la posibilidad de un noviazgo entre los protagonistas de Euphoria, ya que en las escenas que ambos han compartido en esta segunda temporada de la ficción adolescente había una química innegable entre ellos. Unas sospechas que se han acabado por confirmar tras la última entrevista del también cantante con la revista GQ. "Cuando estás grabando, tu relación se acelera porque te tienes que mostrar muy vulnerable con la otra persona, algo que en circunstancias normales lleva más tiempo. Entre nosotros todo surgió muy rápido porque teníamos una gran atracción", ha explicado sobre los inicios de su relación delante de las cámaras el pasado mes de enero. Además, no ha dudado en hacer una declaración pública de amor a su novia. "La verdad es que estoy muy enamorado", ha relatado sobre esa chispa que ha ido más allá de la gran pantalla y que se ha materializado en una relación sentimental.

De la misma manera, ha confesado que lo más complicado para ellos en estos momentos es poder hacer planes y vida en común debido a que los dos tienen numerosos compromisos profesionales que ocupan su agenda. El vocalista ha explicado que para paliar el sentimiento de lejanía y soledad ha llegado a pasar varias tardes a la semana en la tienda de Prada, firma para la que es actualmente imagen su chica, que se encuentra situada en el SoHo de la ciudad de Nueva York. El objetivo de estas curiosas jornadas de compras es estar rodeado de imágenes de ella y sentir de alguna manera que estaba en su compañía por unas horas.

No se puede negar que a pesar de su juventud la pareja se encuentra en pleno apogeo de su carrera artística y ambos están entre los nombres confirmados en la tercera temporada de Euphoria, que tiene previsto su estreno el próximo año 2024. Sin embargo, su gran exposición pública no está exenta de polémica. En el caso del músico ha tenido que lidiar con numerosas críticas por parte de sus fans, puesto que en el último de sus conciertos ha asegurado que mantendría una relación con Amber Heard, que en la actualidad se encuentra en pleno proceso judicial con su expareja Johny Deep. El actor ha asegurado que le gustaría recibir esa clase de trato por la protagonista de Aquaman. Unas palabras que no gustaron nada a los asistentes que pronto comenzaron a abuchear y por las que se vio obligado a pedir perdón y recular.

Esta no es la primera vez que una relación ha nacido entre el casting del fenómeno juvenil creado por HBO Max. Concretamente, los protagonistas de la otra historia de amor fueron Jacob Elordi, que da vida a Nate Jacobs, y la gran estrella de la ficción, Zendaya, puesto que a ambos artistas también se les pudo ver en distintas ocasiones en actitud muy cariñosa durante el año 2019. Un romance breve al que pronto pondrían punto y final. En estos momentos, la actriz mantiene una relación con su también compañero en Spiderman, Tom Holland. Mientras que al intérprete de Mi primer beso, se le ha relacionado con distintas parejas, la última de ellas la influencer Olivia Jade.