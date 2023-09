Se desvelan las causas de la muerte de Angus Cloud, 'Euphoria', casi dos meses después

El pasado 31 de julio se conocía la triste noticia del fallecimiento de una de las estrellas de la serie Euphoria. El joven Angus Cloud murió en su casa, en Oakland, California, según confirmaba su familia, después de perder a su padre apenas dos semanas antes. Nadie sabía cómo había fallecido realmente Cloud y todo eran hipótesis hasta ahora. La oficina forense de Alameda County acaba de sacar a la luz los resultados de los estudios realizados, desvelando así las causas de lo sucedido. El intérprete, que encarnaba el personaje de Fezco en la serie de HBO, perdió la vida por una mezcla de diferentes sustancias, entre las que había cocaína, metanfetamina, fentanilo y benzodiacepinas, todas ellas drogas usadas para tratar trastornos de ansiedad o insomnio. El informe de las autoridades concluye que murió por "intoxicación aguda por efectos combinados" de todas ellas.

Días después de su muerte, la madre de Angus, Lisa Cloud, se había referido a su hijo asegurando que tenía muchas ganas de vivir. Respondía así a los incesantes comentarios en torno a la muerte del actor. "Las publicaciones en las redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepan que no es el caso. Aunque mi hijo estaba muy afligido por la prematura muerte de su padre a causa del mesotelioma, su último día fue feliz. Estaba reorganizando su habitación y colocando sus cosas en la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también ayudar a mantener a su madre emocional y financieramente".

Continuaba Lisa asegurando que lo sucedido había sido accidental. “Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches nos dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería por la mañana. No sé qué puso en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó” dijo. La familia atraviesa sin duda momentos muy duros pues tiene que lidiar con estas dos pérdidas sucedidas en tan poco tiempo.

Atravesaba un momento complicado

En el comunicado enviado por la familia tras la muerte del artista, comentaban que le estaba resultando muy difícil superar la pérdida. “Angus fue sincero en referencia a su batalla por la salud mental y esperabamos que su muerte sea un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar en silencio. Esperamos que el mundo le recuerde por su buen humor, sus risas y el amor por los demás” señalaban. La repentina muerte de Cloud causó una gran conmoción entre sus compañeros de Euphoria, serie en la que encarnaba a uno de los personajes más carismáticos. Tanto Zendaya como Sydney Sweeney, otra de las actrices de la serie, además de otros compañeros dejaron mensajes muy sentidos recordando y homenajeando al actor.

La serie de televisión supuso el debut de Cloud, que será recordado para siempre en la ficción con algunas modificaciones que van a hacer los responsables de la serie. Tanto en el capítulo piloto como en el primer capítulo de la segunda temporada, donde se narra la infancia de su personaje con su abuela y cómo conoció a Cenicero, aparecerá una imagen de Angus acompañado del mensaje "en memoria de Angus Cloud. 1998 - 2023".