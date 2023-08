Las palabras de la madre de Angus Cloud, 'Euphoria', sobre las causas de su muerte

El pasado 1 de agosto se confirmaba una noticia que conmocionaba al mundo del cine. La muerte del actor Angus Cloud, de 25 años, generó una avalancha de reacciones no solo entre sus compañeros de la serie Euphoria, sino entre miles de seguidores anónimos que lloraron la terrible noticia. Desde entonces se han multiplicado las incógnitas acerca de lo ocurrido, sobre todo en lo referente a las causas de la muerte del artista que, como se dijo, estaba muy afectado por el fallecimiento de su padre, solo unos días antes. Ahora su madre, Lisa Cloud, ha escrito unas desgarradoras palabras acerca de su hijo, refiriéndose a lo sucedido y asegurando que el joven actor tenía muchas ganas de vivir.

“Las publicaciones en las redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepan que no es el caso. Aunque mi hijo estaba muy afligido por la prematura muerte de su padre a causa del mesotelioma, su último día fue feliz. Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos en la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también ayudar a mantener a su madre emocional y financieramente” escribe Lisa en su perfil social de Facebook.

El intérprete fue hallado en su casa familiar de Oakland, en California, donde estaba pasando unos días tras haber despedido a su padre en Irlanda. Su madre, que atraviesa unos momentos muy difíciles tras este duro golpe, recuerda los últimos momentos con su hijo. “Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches nos dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería por la mañana. No sé qué puso en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó” dijo.

Estaba muy afectado por la muerte de su padre

En referencia a lo que pudo causar su muerte, su madre apunta a que pudo ser una sobredosis, como se ha comentado, pero en todo caso accidental. Las autoridades todavía no han comunicado de manera oficial las causas del fallecimiento del joven actor, pues se siguen esperando los resultados de la autopsia. “Puede haber tenido una sobredosis accidental, pero no tenía intención de irse de este mundo” concluye. La familia atraviesa momentos de mucho dolor pues solo dos semanas antes de la muerte de Cloud enterraban al patriarca de la familia en Irlanda.

El comunicado enviado por la familia tras la muerte del intérprete de Euphoria se explicaba que el artista estaba muy afectado tras perder a su progenitor y que siempre había sido muy sincero al hablar sobre su salud mental. “Angus fue sincero en referencia a su batalla por la salud mental y esperaban que su muerte sea un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar en silencio. Esperamos que el mundo le recuerde por su buen humor, sus risas y el amor por los demás” señalaban.

La muerte del actor que encarnaba el personaje de Fezco en Euphoria afectó mucho a sus compañeros en la ficción como a Zendaya, que le dedicó un sentido homenaje. “No hay palabras suficientes para describir la infinita belleza de Angus. Estoy tan agradecido de haber tenido la oportunidad de conocerle en esta vida, de llamarle hermano, de ver sus ojos cariñosos y amables y su brillante sonrisa, o de oír su contagiosa carcajada (sonrío ahora solo de pensarlo)", escribió.