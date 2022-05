Tras su ruptura con Kaia Gerber, ¿es esta la nueva novia de Jacob Elordi ('Euphoria')?

Son jóvenes, guapos y están metidos de lleno en Hollywood pero, ¿existe algo más entre ellos? Jacob Elordi y Olivia Jade han sido vistos juntos en varias ocasiones y los rumores corren como la pólvora. A finales de diciembre fueron fotografiados juntos por primera vez y una fuente cercana aseguró a E! News unas semanas después que el actor de 24 años y la influencer de 22 estaban "conociéndose", que pasaron juntos Nochevieja en casa de un amigo común, y estaban definitivamente interesados el uno en el otro. Esta semana unas nuevas imágenes parecen indicar que lo suyo sigue en marcha, ya que han salido a la calle a tomarse un helado y disfrutar de un romántico paseo con sus perros por un parque de Los Ángeles.

Olivia Jade Giannulli es hija de la actriz de Padres Forzosos Lori Loughlin y el diseñador Mossimo Giannulli, y hace unos años se vio involucrada en el escándalo que señaló a varias celebrities por comprar favores para que sus hijos entraran en la universidad. Los padres de la joven, que casi dos millones de seguidores en YouTube, pagaron unos 480.000 euros a una asociación benéfica falsa y al entrenador de remo de la Universidad del Sur de California para facilitar el acceso de Isabella, su hija mayor, y posteriormente también de la menor, cuando ninguna de las dos practicaba ese deporte. Finalmente el matrimonio fue condenado a prisión (dos meses en el caso de la intérprete y cinco en el de su marido) y a servicios comunitarios.

Por su parte, Jacob alcanzó la fama en Netflix con la saga de películas Mi primer beso y el reconocimiento de la industria por su interpretación en Euphoria, donde da vida a Nate Jacobs junto a otros nombres muy cotizados en el panorama actual como Zendaya o Sydney Sweeney. De confirmarse su romance es posible que continuemos viéndoles juntos, como ya ha ocurrido con las parejas anteriores del actor, e incluso en las redes sociales de la influencer, que es muy activa online.

Olivia llevaba solo unos meses soltera cuando fue relacionada por primera vez con Jacob, puesto que rompió con su novio, Jackson Guthy, con el que salía desde 2019, en agosto del pasado año. Por su parte, el actor estaba saliendo con Kaia Gerber, con la que incluso le vimos en la alfombra roja en septiembre, pero su romance llegó a su fin solo dos meses más tarde. Previamente todo apuntaba que había mantenido un noviazgo con su compañera de reparto Zendaya, con la que fue visto en varias ocasiones de paseo, y antes con Joey King, con quien trabajó en las películas de Netflix. La intérprete explicó que su primer beso fue precisamente rodando, pero el amor terminó antes de que se pusieran a trabajar en las secuelas de Mi primer beso, por lo que las dos últimas las grabaron ya en condición de expareja.

Jacob está actualmente de vacaciones entre un trabajo y otro. Acaba de estrenar Aguas profundas en Prime Video, donde trabaja con Ana de Armas y Ben Affleck, y también ha terminado de rodar la película He Went That Way, con Zachary Quinto y Patrick J. Adams. Pronto comenzará el filme de Tom Green Parallel, tras lo que volverá al set de Euphoria, que ya ha sido confirmada para una temporada más.