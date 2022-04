Todo lo que debes saber sobre Joey King, la estrella de 'The Act' de 22 años que prepara su boda

Loading the player...

Se ganó al público adolescente con la película El stand de los besos, y a la crítica con su actuación en la serie The Act. Joey King es una de las actrices del momento, habiendo logrado el éxito con solo 22 años. Y la vida sonríe a la intérprete también en el terreno personal; de hecho, pronto se casará con el cineasta Steven Piet. "Nunca supe que el amor podría ser tan incuestionablemente hermoso. Nunca lo supe hasta que llegaste tú. El 2/2/2022 me pediste que me casara contigo y me convertiste en la mujer más afortunada del mundo", anunció recientemente la actriz. De modo que ahora tendrá que compaginar sus planes de boda con su carrera in crescendo. ¿Quieres conocerla mejor? Dale al play y no te lo pierdas.

