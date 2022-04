La reunión de Zendaya con el 'dream team' de 'Euphoria' que demuestra la buena relación que hay entre ellas

Zendaya comenzó su carrera en Disney Channel pero es una de esas excepciones que ha sabido reconducir sus pasos para que a la mayoría de su público se le haya olvidado. Cuando en junio de 2019 se estrenó la serie de adolescentes problemáticos que protagonizaba no resultó el gran shock que fue que otras estrellas adolescentes de la factoría explorasen sus lados más oscuros, pero el elenco coral de actores casi desconocidos consiguió centrar la atención en esta ficción de HBO que adaptó Sam Levinson de una ficción israelí. El reparto no era casual y ha resultado en amistad: Hunter Schafer, una modelo y activista trans de 20 años; Jacob Elordi, un guapo australiano que ya había conquistado corazones en una saga adolescente; Maude Apatow, hija de un conocido humorista de Hollywood; Alexa Demie, una aspirante a actriz que ya había hecho sus pinitos en producciones más indie; Barbie Ferreira, una modelo activista del body positive; y Sydney Sweeney, el diamante en bruto que, como Zendaya, estaba a un paso de convertirse en la más buscada de Hollywood.

La irreverencia de Euphoria, bajo el paraguas y sello de calidad de HBO, sumada al talento y a la fama entre el público apropiado convirtió la serie en el gran éxito de la temporada y en la referencia de creación sobre adolescentes (siempre han defendido que no es una serie para jóvenes aunque su público real lo sea). Su triunfo, por ejemplo, dio alas al remake de Gossip Girl, que se estrenó en 2021, pero la interpretación de Zendaya abrió nuevas puertas a la serie al encumbrarla como la ganadora más joven en la categoría de actriz principal de drama en la historia de los premios Emmy. Hasta los que en un primer momento habían renegado de la ficción se atrevieron entonces a darle una oportunidad y la propia actriz, que tiene ahora 25 años, se atrevió a producir unos episodios especiales que dieron nueva dimensión a la trama tras un final de primera temporada que dejó a todo el mundo con la intriga.

La segunda temporada ha vuelto a cambiar el tono de la serie y ha dado la oportunidad a los personajes de Maude Apatow y Sydney Sweeney de brillar con más peso en sus tramas. Jóvenes opuestas y a la vez tremendamente parecidas que se ven enfrentadas al más puro estilo ficción adolescente: su interpretación ha sido definitiva para disparar sus carreras y son dos de las actrices más buscadas del momento. Y no es más que el principio, ahora todo dependerá de cómo manejen las cartas que les han tocado, sus próximos papeles y, por supuesto, la suerte.

Sydney Sweeney, que ya había tenido papeles secundarios pero relativamente importantes en El cuento de la criada o Heridas abiertas, se ha enfrentado al demonio que aún persigue a Hollywood, pero no ha tenido miedo en denunciarlo: "Estoy muy orgullosa de mi trabajo en Euphoria. En mi opinión fue una gran interpretación, pero nadie habla de ello porque me desnudé", aseguró tras el estreno de la segunda temporada. "Hago The White Lotus y de repente los críticos me prestan atención, la gente me adora, se preguntan qué voy a hacer después. Yo me preguntaba; '¿No me visteis en Euphoria? ¿No me visteis en El cuento de la criada?'", insistió reivindicando su propio esfuerzo y reprobando a aquellos que aseguran que ha sido recientemente descubierta tras más de una década luchando por hacerse un hueco en la meca del cine.

Ahora, mientras la tercera temporada de Euphoria continúa confirmada pero la producción se encuentra pausada, cada uno de sus protagonistas recoge los frutos de lo sembrado. Sydney tiene dos estrenos pendientes, National Anthem y Madame Web, con la que se meterá de lleno en el universo Marvel junto a Dakota Johnson. Como Zendaya, que tiene en su agenda el rodaje de la segunda parte de Dune, está rodando Challengers, y ha sido anunciada para Megalopolis, aparte de las próximas ediciones de Spider-Man. Ambas encabezan a una nueva generación de Hollywood que viene pisando fuerte y que, gracias a su influencia más allá de los grandes estudios, pueden tomar sus propias decisiones creativas.

