Los motivos de la repentina 'desaparición' de Lady Gaga Los fans de la artista se confesaron inquietos porque no interactuaba con ellos en sus perfiles sociales

Cuando una de las estrellas más relevantes del panorama musical deja de interactuar con sus seguidores en redes sociales, estos empiezan a preguntarse qué ha ocurrido. Algunos de los fans de Lady Gaga, de 37 años, manifestaron esta inquietud en sus perfiles después de que la neoyorquina estuviera más de una semana sin hablar con ellos. Su regreso fue un tanto tímido hasta que ella misma explicó, a través de unas sinceras palabras, lo que había ocurrido. “He estado experimentando con mi creatividad desde el verano pasado de una manera realmente especial y privada” comenta mientras detalla algunos de los proyectos en los que ha estado involucrada, como la producción musical y el rodaje de la película Joker.

Ha sido precisamente este papel uno de los más exigentes para ella, pues tuvo que hacer un arduo trabajo de introspección como apunta. Explica Lady Gaga que ha estado concentrada en su start up de maquillaje y cosmética Haus Labs y también en sus labores filantrópicas. “Puedo decir por primera vez en muchos años que mi amor por crear arte, música, moda y por apoyar a mi comunidad es más satisfactorio que nunca”. Comentó que este tiempo ha sido sanador y que ha “recargado su corazón, mente, corazón y creatividad” además de permitirle mantener una cierta privacidad. Reconoce que esto puede parecer extraño para sus seguidores pues siempre ha sido un personaje público y añade que ama a sus “little monsters” y que eso es algo que nunca va a cambiar.

Finaliza Lady Gaga su mensaje dándoles las gracias por inspirarla y traerle tanta felicidad a su vida. “Gracias por querer crecer conmigo para que cambie y me transforme con la comunidad que tanto amo. Espero que os encanten las cosas que he estado creando para vosotros y también que esto sea un pequeño recordatorio de mi pasión y compromiso con el arte”. Aparte de contar lo que le ha pasado en estas semanas, ha avanzado uno de los próximos lanzamientos en los que está trabajando: el montaje de la película que grabó sobre la gira The Chromatica Ball. Este fue el sexto tour que hizo la intérprete para promover su disco homónimo, Chromatica, y que la llevó por medio mundo el pasado 2022.

Demandada por la cómplice el robo

La artista ha sido noticia estas últimas semanas porque ha sumado un interesante cargo a su ya intensa vida profesional: codirectora del comité de artes y humanidades del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Recordemos que ella fue una de las voces que actuó en la toma de posesión e investidura del mandatario en enero de 2021, donde interpretó el himno nacional muy emocionada (es una reconocida y confesa demócrata). Se ha sabido además el último problema legal en el que se ha visto involucrada pues la mujer que devolvió los perros que le habían robado y que resultó ser cómplice del ladrón, ha demandado a Gaga porque no le pagó la indemnización que había prometido.

El caso se remonta a 2021 cuando dos de sus bulldogs franceses fueron robados después de que atacaran al encargado de pasearlos. El ladrón disparó al paseador y se llevó a los canes por lo que la intérprete de Poker face ofreció una recompensa a quien tuviera datos que la ayudaran a recuperar a sus mascotas y arrestar al culpable. La mujer que la guió hasta la solución del suceso resultó ser cómplice del delito por lo que cuando reclamó el dinero, la artista se negó a dárselo. Entonces el caso llegó a los juzgados.