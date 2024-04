Las premonitorias palabras de Margot Robbie sobre el papel de Lady Gaga en la segunda entrega de 'Joker'

El tráiler de la segunda entrega de la película Joker ha dejado con la miel en los labios a los fans de Lady Gaga, que están deseando descubrir cómo se mete su diva en el papel de Harley Quinn. Además son muchos los que han recordado las palabras de Margot Robbie, la actriz y productora de Barbie sobre Gaga, que será la encargada de recoger el testigo que ella dejó en Escuadrón Suicida sobre ese personaje. La australiana habló ya en el año 2022 de todo lo que Lady Gaga podría aportar a ese papel en las bajo la batuta de los responsables de la primera entrega del Joker. Unas palabras que fueron premonitorias: "Oh, Dios mío. Va a ser fantástico. No puedo esperar a verla... De hecho, no he hablado con ella al respecto. Casi, como que no quiero saberlo y llevarme una sorpresa cuando vea la película", explicó Margot en los Globos de Oro 2024 sobre la nueva dimensión que cobraría la figura del personaje en la piel de otra intérprete.

¿Campanas de boda para Lady Gaga y Michael Polansky?

Margot Robbie, una fan más de Lady Gaga

La actriz australiana ha declarado que no tiene ninguna duda acerca de que la interpretación de Gaga va a ser totalmente revolucionaria: "Creo que hará un gran trabajo. Me siento muy emocionada. Todo lo que podía esperar de Harley es que se convirtiese en uno de esos personajes que, como Batman o Hamlet, pase de un actor a otro". Y es que australiana ha acertado ya que los responsables de Joker, que ya le dieron una vuelta de tuerca a la historia del mayor villano del universo DC, han vuelto a hacer lo propio con su inseparable compañera.

Así ha cambiado Margot Robbie en 10 años: desde 'El lobo de Wall Street' hasta 'Barbie'

Joker: Folie à Deux

Folie à deux da nombre a un trastorno por el cual se desarrollan los síntomas psiquiátricos a la par que otra persona, normalmente vinculada a la otra con algún tipo de relación. Los seguidores de la película confiaban en que Lady Gaga interpretaría a la terapeuta de un Arthur Fleck. Pero parece que no será así y que su historia de amor y adicción no arranca entre doctor y paciente, sino entre dos iguales cuya historia promete causar escalofríos.

El director de Joker: Folie à Deux, Todd Phillips, tiene la oportunidad de dar vida a una nueva protagonista cuya historia puede formar parte de la historia del cine. A partir del 4 de octubre estará disponible en todas las salas de cine.