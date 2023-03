Lady Gaga, 'arrestada': Las sorprendentes imágenes de la cantante caracterizada como Harley Quinn

¿Nueva York o Gotham? Esto es lo que se han preguntado todos los fans del Joker cuando han visto las imágenes de Lady Gaga caracterizada como Harley Quinn, la compañera de fechorías del protagonista que se enamora locamente de él pensando que es un amor correspondido en esta segunda entrega de la popular ficción de superhéroes, que se llamará Folie á Deux (Locura de dos) y cuyo estreno está previsto para el 4 octubre de 2024.

La artista, que ha demostrado de sobra su talento interpretativo, lleva maquillaje y ropas circenses, un elemento muy característico de su personaje, en tonos blancos, rojos y negros. Además, sale escoltada por una patrulla de policías que la protegen de un alborotado grupo de ciudadanos que la increpa a la puerta de los juzgados, donde, a buen seguro, acude para rendir cuentas ante la justicia por alguno de sus atroces crímenes.

Este no es el primer adelanto con el que la productora ha creado expectación entre los admiraciones incondicionales de la saga, puesto que también pudieron ver un retazo de escena en la que la intérprete de Born This Way aparece fascinada y fuera de sí por estar junto a su amor platónico, interpretado por Joaquin Phoenix, que en 2020 se alzó con el Oscar a mejor actor por su magnífica representación de la incomprendida y oscura archinemesis de Batman.

La vocalista también cuenta con una estatuilla dorada a mejor canción por Shallow, el tema principal de Ha nacido una estrella, cinta donde también estuvo nominada en la categoría de mejor actriz. De la misma manera, este 2023, fue candidata con el sencillo Hold my Hand, de Top Gun: Maverick. ¿Será la película de la casa D.C Comics con la que ponga la guinda a su meteórica carrera en la gran pantalla consagrándose más allá del terreno musical?

Sin duda, un dulce momento profesional que se acompaña en lo personal porque en lo referido a los asuntos del corazón, desde hace tres años, la cantante mantiene una discreta relación con Michael Polansky, un empresario relacionado con el mundo de la tecnología y la salud. De la misma manera, más allá de la industria del entretenimiento, es dueña de Haus Laboratories, una firma de belleza y maquillaje que se ha convertido en todo un éxito de ventas.

Un rodaje marcado por la polémica

El rodaje se ha suspendido en varias ocasiones debido a las quejas de los extras, que denunciaron las duras condiciones bajo las que tenían que trabajar. Debido a los estrictos plazos que deben cumplir, los responsables de la producción se negaron a realizar descansos, ni siquiera para cubrir las necesidades más básicas. Una situación insostenible e inhumana que ha llevado al Sindicato de Actores de Estados Unidos a intervenir para investigar los hechos e intentar mediar entre las dos partes. Cabe recordar que en 2018, cuando se rodó la primera entrega, ya hubo quejas por parte de algunos trabajadores que aseguraban que estuvieron más de tres horas encerrados en un vagón de metro.

