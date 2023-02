Lady Gaga se convierte en Harley Quinn en la nueva película de Joker, marcada por la polémica

El rodaje de la esperada segunda parte de Joker, película que se adentra en el universo del mítico villano de Batman, comenzó el pasado mes de diciembre en medio de una gran expectación. No solo por la perspectiva de volver a ver a Joaquin Phoenix en la piel del personaje, magistral interpretación por la que ganó su único Oscar hasta la fecha, sino porque aparece una de las artistas más polifacéticas del panorama. Lady Gaga, que ha demostrado de sobra su talento en los escenarios, se está haciendo un nombre cada vez más grande en los títulos de crédito del cine. En esta ocasión participa en la película encarnando a Harley Quinn, una villana que acompaña a Joker en sus fechorías y que se enamora de él, pensando que él también la quiere.

Las primeras imágenes de la pareja encarnando a sus personajes generaron un auténtico revuelo entre los fans, que esperan con impaciencia (no les queda nada…) el otoño de 2024 para ver la película. Apenas un retazo de una escena en la que se ve a Phoenix con la cara pintada con colores típicos del Joker, mientras la artista le mira, parece, asombrada. Poco más se sabe de momento de la trama, aunque dada la gran taquilla que hizo la primera parte y las críticas que recibió se espera que la segunda repita en éxito.

Algo que no resultará muy fácil de conseguir si no se solucionan los problemas que afectan a la producción. De hecho el rodaje se habría suspendido dadas las quejas de los actores que participan como extras, que se quejan de las condiciones laborales en las que se encuentran. Es precisamente el cumplimiento de plazos de rodaje lo que habría llevado a los responsables de producción a negar descansos durante la grabación. Los trabajadores aseguran que no pueden hacer pausas para cubrir sus necesidades más básicas y que si lo hacen, son víctimas de reproches. La situación ha llegado a tal punto que el Sindicato de Actores ha tenido que intervenir para investigar la situación y parece que habría llegado a un acuerdo con las partes para modificar las condiciones. No es la primera vez que la cinta está bajo sospecha pues ya tras la primera parte, que se grabó en 2018, algunos actores sacaron a la luz que les habían tenido más de tres horas encerrados en un vagón de metro.

Joker: Folie à Deux es el título de esta cinta que se suma a la filmografía de Lady Gaga cuya carrera como actriz va en ascenso. Acumula cuatro nominaciones al Oscar (una en la edición de este año) y tiene ya una estatuilla por la mejor canción original por Shallow de la película Ha nacido una estrella, por la que fue nominada además a mejor actriz. Este año podría repetir en el escenario de la gala con la canción Hold My Hand, de la cinta Top Gun: Maverick, aunque tiene duros competidores. Su papel de Harley Quinn la adentra en un género fantástico que ha sido muy aplaudido por sus seguidores que cuentan ya los días.