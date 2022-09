Las lágrimas de Lady Gaga tras cancelar su último concierto

Loading the player...

Lady Gaga se ha llevado un gran disgusto al tener que cancelar el último concierto de su gira, The Chromatica Ball. La cantante tenía un muy buen motivo para suspender su actuación en Miami: las fuertes tormentas con rayos, que hacían peligrar la seguridad de todos los asistentes. No obstante, la artista no ha podido evitar contener las lágrimas al explicar todo a sus seguidores en un vídeo. Como es natural, sus seguidores han reaccionado brindándole el máximo apoyo. Dale al play y no te lo pierdas.

-¡Sorpresa! Tom Cruise y Lady Gaga sellan sus amistad con un apasionado beso