La cómplice del robo de los perros de Lady Gaga demanda a la cantante por no pagar la recompensa Jennifer McBride reclama a la popular artista un millón y medio de dólares de indemnización

Lady Gaga tiene que volver a hacer frente a un episodio delicado de su vida. Jennifer McBride, acusada de ser cómplice en el secuestro de sus dos bulldogs franceses, ha demandado a la cantante por un millón y medio de dólares. La joven ha explicado al portal de información estadounidense TMZ que se siente "engañada" porque nunca recibió los 500.000 dólares que la artista prometió si sus queridas mascotas volvían sanas y salvas a su hogar.

Los hechos se remontan a febrero de 2021, cuando cinco hombres se llevaron a punta de pistola a Gustav y Koji, los perros de la actriz, dejando herido a su cuidador, Ryan Fischer, que, como cada día, les daba un paseo por Los Ángeles. La intérprete de Born This Way, ofreció un botín suculento para aquellos que devolvieran a los animales en buen estado asegurando que "no haría ningún tipo de pregunta".

Finalmente, tras varios días cargados de angustia e incertidumbre, Jennifer McBride acabó entregando a los animales en perfectas condiciones en una comisaría de policía cercana al lugar del delito. Aunque la historia parecía tener un final de lo más feliz, las autoridades legales determinaron que McBride había estado implicada en el robo, puesto que tenía relación con uno de los raptores.

Uno de los autores del secuestro condenado a prisión

Todos los autores del secuestro fueron detenidos. Ninguno de ellos sabía que los animales pertenecían a la protagonista de Ha nacido una estrella, sino que se los llevaron por el gran valor económico que esta raza puede llegar a alcanzar en el mercado. De la misma manera, James Howard Jackson, que fue quién disparó el arma de fuego, fue condenado a 21 años de cárcel por ocasionar graves lesiones físicas al paseador. Cabe recordar que Ryan, de 35 años, recibió varios disparos por los que tuvo que permanecer más de un mes ingresado tras desarrollar problemas pulmonares severos que le obligaron a recibir cuidados intensivos.

El gran momento de Lady Gaga

Sin tener en cuenta este desagradable susto, la estrella de La casa Gucci está viviendo un dulce momento, tanto en lo referido a lo personal como en lo profesional. La artista, que es de lo más polifacética, vuelve a la gran pantalla en la segunda entrega del Joker. Además, su canción Hold my Hand, que pertenece a la banda sonora de Top Gun: Maverick, ha batido todo tipo de récords en las listas de reproducciones y está nominada al Oscar a Mejor Canción Original. Más allá de la música y la interpretación, su firma de belleza y maquillaje Haus Laboratories se ha convertido en todo un éxito de ventas. En lo referido a los asuntos del corazón, desde 2020, la intérprete mantiene una discreta relación con Michael Polansky, un empresario relacionado con el mundo de la tecnología y la salud.

