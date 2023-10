El momentazo en que Lady Gaga se sube al escenario para cantar con los Rolling Stones en una fiesta privada

La del jueves 19 de octubre fue "una de las mejores noches" de los 37 años de vida de Lady Gaga, tal y como ella misma ha reconocido. Una cita mágica e inolvidable en la que compartió escenario con los Rolling Stones por una razón muy especial. Con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, Hackney Diamonds, la exitosa banda británica de rock and roll organizó en Racket NYC, un pequeño local de la Gran Manzana, una fiesta privada en la que la cantante neoyorquina protagonizó un momento para recordar. Junto a Mick Jagger, de 80 años, Keith Richards, de 79, y Ronnie Wood, de 76, se subió a las tablas para interpretar mano a mano Sweet Sounds of Heaven, canción que pertenece a este disco de estudio, el número 26 del grupo, y con la que los cuatro pusieron el broche a un evento único.

Una colaboración muy especial

La colaboración en este single de Lady Gaga y los Rolling Stones es un importante paso para la artista, quien siente profunda admiración por la banda con más de seis décadas de carrera. Pero este instante no solo es especial por lo llamativo de ver a tan significativas figuras del panorama musical internacional uniendo sus voces sobre el mismo escenario, sino por la canción en sí misma. Sweet Sounds of Heaven, que fue el segundo tema de los doce totales que se dio a conocer de este recién estrenado trabajo a finales de septiembre, es una plegaria góspel de 7 minutos y 22 segundos de duración, convirtiéndose así en el tema más largo del grupo en 54 años desde Can’t always get what you want, enmarcado en Let It Bleed, de 1969, obra de 7 minutos y 28 segundos."Que ninguna mujer ni niño pase hambre esta noche", reza la réplica de Gaga, que entra en el minuto dos para pasar a alcanzar el éxtasis total ofreciendo su versión más rockera: "Por favor, protegednos del dolor y del daño", entonan ambos a dúo.

Ante cerca de quinientos admiradores de los Rolling Stones y con una energía capaz de traspasar la pantalla a través de las imágenes y los vídeos del show, la signataria de Bad Romance, el legendario Mick Jagger y compañía desplegaron su desbordante fuerza, talento y su chorro de voz para cerrar el espectáculo de forma simplemente brillante. Un concierto sorpresa en el que los protagonistas cantaron siete canciones, incluidos temas tan icónicos como Tumbling Dice, Jumpin' Jack Flash o Shattered, además de algunos de sus nuevos singles, según ha informado Billboard. Pese a que no contaron con la presencia en la cita del maestro Stevie Wonder, que es quien maneja el teclado en la versión original, los artistas crearon una atmósfera vibrante, magnética e irrepetible capaz de quitar el aliento a cualquiera en su primer directo juntos para presentar la creación, que salió a la venta el día 20 de octubre.

Ante un público de excepción (y muy reducido)

En el reducido grupo de fans que llenó el local se encontraban gran parte de los amigos de los artistas, entre los que destacó la presencia de celebridades como Jimmy Fallon, Mary Kate Olsen, Elvis Costello, Diana Krall, Taylor Hill, Rachel Weisz, Christie Brinkley, Chris Rock, Daniel Craig, Elvis Costello, Ed Burns, Keegan-Michael Key, Dan Reynolds (Imagine Dragons), Minka Kelly o Questlove, que también pinchó su música en la velada y compartió un divertido fragmento de ella en su perfil social. Sin lugar a dudas, el pistoletazo de salida ideal para una nueva etapa en la banda, que llevaba casi dos décadas sin publicar nueva música y que ha encadenado este éxito con el furor que ha generado su colaboración con el Fútbol Club Barcelona, que ha lanzado una edición limitada de camisetas con el logotipo de los Rolling Stones. Un total de 1.899 prendas con un coste de 399,99 euros que se han agotado a la velocidad de la luz y que serán las que luzca el equipo blaugrana en el Clásico del próximo sábado contra el Real Madrid.

