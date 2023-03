Sin maquillaje y en vaqueros, Lady Gaga sorprende en los Oscar con su imagen más humilde

Si algo sabe Lady Gaga es conquistar en el escenario de los Oscar. Ya lo hizo en 2018 junto a Bradley Cooper enamorando a la audiencia sentada al piano y entonando la canción Shallow, sencillo de la película Ha nacido una estrella por el que se llevó la estatuilla a la mejor canción original. Por el mismo premio estaba nominada esta noche (no se lo llevó) y de nuevo su actuación será una de las que más dará que hablar en los próximos días. La neoyorquina entonó el tema Hold My Hand, de la cinta Top Gun: Maverick que tiene el honor de ser la película más taquillera del año (aunque no sea la más nominada). Su espectacular voz, claro, ha sido de nuevo uno de los elementos inolvidables, aunque no solo eso.

La cantante, que desfiló por la alfombra roja con un precioso vestido de Versace, mostró su imagen más natural una vez que entonó las primeras notas del tema. Sin una pizca del maquillaje que captaron los focos a su llegada, apenas una sutil base se adivinaba en su cutis, con vaqueros y una camiseta, la melodía acaparó todo el protagonismo. Lejos de esta imagen quedan aquellos estilismos exagerados con los que sorprendía en sus inicios.

Antes de comenzar dio un pequeño discurso en el que dijo: “Creo que nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos mucho amor para caminar por esta vida”. Continuó asegurando que en ocasiones “necesitamos un héroe, que hay muchos a nuestro alrededor, pero que también uno mismo puede ser un héroe aunque esté roto por dentro”. Sus palabras provocaron una impresionante ovación de la concurrencia, que disfrutó del show que protagonizó la artista. Hasta última hora no se confirmó su presencia en el Dolby Theatre, donde además de ser aplaudida por su canción, fue elogiada mientras paseaba por la alfombra color champán.

En este caso fue su humildad la que encandiló a los presentes pues no dudó la estrella en ayudar a uno de los periodistas que cubría la velada que se tropezó y cayó al suelo. Solícita, Lady Gaga no dudó en acercarse al profesional para ayudarle a levantarse. Los fans se han rendido una vez más ante una de las grandes reinas de la música. Actualmente la artista rueda la segunda parte de Joker junto a Joaquin Phoenix, encarnando el papel de Harley Quinn, un personaje que levanta mucha expectación. Aunque su talento en la música es indiscutible, la artista se va haciendo un hueco cada vez mayor en la interpretación, sector en el que obtiene unas excelentes críticas.