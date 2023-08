¿Te acuerdas de Russian Red? Ahora triunfa como actriz en 'Un cuento perfecto', de Netflix

Si has visto Un cuento perfecto, la nueva serie de Netflix basada en la novela de Elisabet Benavent, has sido testigo del debut televisivo de Lourdes Hernández, conocida en su anterior etapa de cantante como Russian Red. La madrileña, de 37 años, era la gran promesa del 'indie' español, pero decidió cambiar de rumbo y ahora triunfa en la pequeña pantalla dando vida a Patricia, una de las hermanas de Margot, personaje que interpreta la actriz Anna Castillo. Para Lourdes formar parte de esta ficción ha sido un auténtico sueño. "Que cosa tan bonita fue rodar esto en un Madrid navideño esquivando las decoraciones. Y que maja Patricia, mi personaje de pija desquiciada. ¿A que no parece que llevo peluca?", ha comentado junto a varias imágenes del rodaje.

Antes de probar suerte en la televisión, Lourdes debutó con gran éxito en el cine dando vida a Ramona en una historia dirigida y producida por la madrileña Andrea Bagney. En esta película, que arrasó en el Festival del Cine de Roma, Lourdes da vida a una mujer treintañera que se acaba de mudar a Madrid con su novio Nico y quiere empezar de cero. Quiere ser actriz, quiere ser madre y quiere vivir en Lavapiés. El día antes de su primer casting conoce a Bruno, un hombre mayor, con quien tiene una conexión instantánea y muy fuerte. Asustada de sus propios sentimientos, sale corriendo, pero al día siguiente descubre que Bruno es el director de la película. La oportunidad es demasiado grande para dejarla pasar y, animada por Nico, decide lanzarse.

Con esta sinopsis, se podría pensar la historia de Ramona tiene muchas similitudes con la de Lourdes, pero nada más lejos de la realidad. "Cuando lo veo desde fuera yo también pienso: '¿Dónde están los límites entre Ramona y yo?' Pero los límites están en que el personaje está escrito, tiene una vida concreta y toma unas decisiones que yo nunca tomaría. Soy una persona superdiferente", aseguró la actriz.

Aunque está centrada en su carrera como actriz, en 2021 lanzó su primer libro, THESE WORDS LEAVING MY BODY, una colección de poemas, memorias y fotografías de los últimos diez años de su vida. La interpretación tampoco le impide seguir creando canciones, de hecho, acaba de componer This is un volcán, y promete volver con más música en septiembre.

Lourdes tenía solo 21 años cuando se convirtió en una cantautora de referencia. Estuvo nominada a los Premios Goya por la canción Loving Strangers, del film de Julio Médem Habitación en Roma y su tema Cigarettes estuvo incluido también la película de Javier Fresser, Camino. Pero un día decidió dejarlo todo de la noche a la mañana y comenzar una nueva vida en Los Ángeles. "Dejé la música porque me apetecía explorar otras áreas artísticas y parar de girar a lo loco despues de ocho años sin poder tomar un respiro", declaró en una entrevista concedida a ¡HOLA!.

Al otro lado del charco formó su propia familia. El 15 de agosto de 2016 se casó con el músico y empresario inmobiliario Zack Leigh, con el que no descarta ser madre. "¡Nos casamos tres veces! Lo celebramos en tres sitios distintos, ya que teníamos a la familia y a los amigos esparcidos por el mundo", contó emocionada en la revista. El matrimonio forma un buen equipo, ya que comparten amor y negocios. Hace unos años compraron una iglesia en Los Ángeles, la reformaron y ahora la alquilan para celebrar eventos.