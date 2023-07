¡Rosalía tiene las llaves del Vaticano! Te contamos el motivo de este 'enigma' que se ha hecho viral

Que Rosalía es un auténtico fenómeno de masas que ha conquistado cualquier punto de la geografía nacional e internacional es un hecho que no admite dudas. Sin embargo, a su larga lista de logros personales y profesionales, la cantante de 30 años tiene que añadir un acontecimiento bastante interesante e insólito: tener en su posesión las llaves del museo del Vaticano, eso sí tan solo por unas cuantas horas.

Y es que tras haber triunfado con su actuación en el festival de Nyon de Suiza, la intérprete de Tuya ha viajado hasta Italia para disfrutar de unos merecidos días de desconexión y tranquilidad. Concretamente, la vocalista ha elegido la ciudad de Roma para pasar parte de sus vacaciones. Por supuesto, una enamorada del arte como es ella no podía no visitar las maravillas que alberga el museo del Vaticano y allí ha tenido el placer de conocer a Gianni Crea, el jefe encargado de abrir y cerrar cada una de las puertas de la galería que diariamente recibe a más de 20.000 turistas.

Encantado y feliz por tener a tan distinguida visitante, el hombre ha decidido ceder su enorme llavero a la artista (algunas de las llaves datan del siglo XVIII y se guardan bajo custodia en una cámara protegida). Además, le ha enseñado personalmente cada rincón y secreto de la exposición. Rosalía, por su parte, no ha dudado en inmortalizar cada momento, e, incluso, ha presumido de maestría abriendo y cerrando algunas de las puertas, demostrando que ella también podría ser una guía magnífica.

El museo del Vaticano no ha sido la única parada que ha tenido esta mini escapada por el país transalpino. Siguiendo las tradiciones, la cantante ha echado una moneda a la Fontana Di Trevi, ya que, según cuenta la leyenda, esto asegura volver a viajar a Roma. Además, ha degustado algunos de los platos tradicionales de la zona, como la deliciosa pasta a la carbonara o los dulces de mantequilla.

En este largo recorrido por las calles empedradas de la Ciudad Eterna, Rosalía ha elegido estilismos muy llamativos y que no se han caracterizado precisamente por su comodidad. En su excursión al Vaticano ha optado por una falda larga de tela satinada y estampado floral que ha combinado con una sudadera negra oversize y unos botines de plataforma. Otro de los looks más originales que ha lucido en Roma ha sido un conjunto de jersey y falda en tonos amarillos y lila con medias blancas y unas tacones ‘mules’ rematados con un pompón.

