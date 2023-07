La historia detrás del extravagante look nupcial que Rosalía lleva en todos sus conciertos

Una verdadera Motomami no tiene miedo a mostrar su lado más romántico porque sabe que esto no la hace menos poderosa, o al menos eso es lo que hemos podido interpretar haciendo recuento de los looks de Rosalía en su última gira mundial, a la que dará cierre en París el próximo fin de semana. La que entona Despechá es una artista multidisciplinar y utiliza el vestuario como un vehículo más para llevar su concepto por todos los rincones del planeta, de ahí el furor por las cazadoras moteras que tomó a la moda por sorpresa el pasado año. Sin embargo, el estilismo favorito de la cantante, ese que lleva en cada concierto, no es precisamente lo que imaginas.

128 excéntricos looks de origen sueco para la gira Motomami

La firma sueca Acne Studios trabajó estrechamente con la cantante catalana para idear un vestuario completo de 128 piezas, tanto para Rosalía como para sus bailarines, que fusiona las influencias artísticas del director creativo Jonny Johansson con ese toque Motomami que tomó por sorpresa a la industria de la moda cuando Rosalía lanzó su tercer álbum de éxito. En este estilismo, su favorito de todos, encontramos una preciosa blusa lencera realizada en gasa rosa palo, casi blanca, con volantes bordados a lo largo del cuerpo, los cuales se extienden hasta el bajo asimétrico de la prenda para generar el efecto visual de unas algas marinas bajo el agua. Esto no es tan Motomami como esperabas, ¿verdad?

Un posible adelanto de su vestido de novia

La razón es que esta blusa se inspira incialmente en las creaciones de la colección Primavera/Verano 2023 de Acne Studios, que están compuestas por elementos de la moda nupcial: sedosas sábanas para la noche de bodas, pétalos de rosas, zapatillas de novia forradas con raso blanco, lazos de San Valentín... Una temática que resuena más que nunca para la intérprete de Malamente ahora que está comprometida con el puertorriqueño Rauw Alejandro. ¿Sería todo esto un guiño?

Si bien Rosalía confesó recientemente en El Hormiguero que le gustaría vestir de firma británica Vivienne Westwood el día de su esperado enlace, no tenemos duda de que, como Carolina Herrera a Tamara Falcó, el cofundador de Acne Studios estarían dispuestos a sacarla de un apuro en caso de ser necesario.

El toque Motomami que Rosalía puso de moda en todo el mundo

De la colección Otoño/Invierno 2023 de Acne Studios, Johansson sacó una estética misticista que busca recrear los movimientos y las texturas de la naturaleza con aires futuristas, presentes en la voluminosa ropa exterior de Rosalía con sus grandes armaduras, chaquetas moteras o cuerpos utilitarios.

Acompañando a la blusa de novia, unos ajustados pantalones de vinilo se funden con sus botas altas de cuero, adheridas a las piernas cual leggings, una tendencia que la pasada temporada enloqueció a celebrities como Dua Lipa o Aitana bajo influencia de la Motomami original. Como toque final, añade unas gafas oscuras XXL tipo máscara que, por poco prácticas que parezcan, también se encuentran en los catálogos de Balenciaga o Victoria Beckham.

Su radical evolución de estilo desde El Mal Querer

No hace falta echar marcha atrás una década para dar con una Rosalía completamente distinta de la que hoy en día llena estadios en cada continente. La de Sant Cugat saltó a la fama en España alrededor de 2017 con un innovador sonido que reinventaba los fundamentos del flamenco, y su folclórico vestuario ayudó a reavivar el debate público sobre las tradiciones olvidadas y el arraigo nacional.

Poco después, su creciente coqueteo con los ritmos latinos la llevó a colaborar, con artistas como J Balvin u Ozuna, provocando una transformación en su estilo con la intención de reivindicar la estética 'chandalera' de la escena urbana, obsesionada con los grandes logos y las cadenas de oro.

De aquello no queda nada ahora que recorre el mundo con su gira Motomami, apostando por la moda más vanguardista y conceptual que podamos encontrar sobre las pasarelas del lujo europeo.