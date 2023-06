Rauw Alejandro y Bizarrap revolucionan las calles de Madrid en este cochazo

Loading the player...

Hace tan solo una semana que Rauw Alejandro estrenó su nueva canción junto al productor del momento, Bizarrap, la BZRP Music Session #56 del Argentino, que cosecha unos cuantos hits mundiales desde que comenzase su carrera. Ambos sorprendieron a los fans pocas horas después del gran lanzamiento con otra sorpresa, otro sencillo de Rauw 'Baby Hello', que tuvo una gran acogida por parte de los fans. Esa no es la única sorpresa que han recibido los seguidores de ambos y es que el prometido de Rosalía y Bizarrap, han paseado por las calles de la capital española en un Ferrari rojo, que no ha pasado desapercibido entre los viandantes. Han sido muchos los fans que se han acercado a la Gran Vía madrileña para tomarse fotos con el puertorriqueño y el productor. Dale al play y no te lo pierdas.

Los guiños de Rauw Alejandro a Rosalía en su nueva canción con Bizarrap