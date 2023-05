¡Que se preparen! Shakira vuelve al estudio con Bizarrap… ¿para grabar un nuevo éxito?

Shakira lo ha vuelto a hacer. La artista colombiana ha hecho estallar las redes sociales al publicar una foto en la que sale acompañada de su amigo Bizarrap. Sus fans están totalmente revolucionados y en las últimas horas no se habla de otra cosa. ¿Estarán preparando un nuevo éxito mundial? ¿Será la continuación de su Music Sessions, Vol. 53? Después del éxito de su última canción, Acróstico, en la que sale cantando y tocando el piano con sus hijos Milan y Sasha, todos están deseando saber más sobre esta nueva colaboración.

- Cena familiar con Gisele Bündchen y plan con Bizarrap: Shakira, feliz con su nueva vida en Miami

Los dos artistas se han hecho este selfie desde el estudio de grabación, posando ante la cámara haciendo morritos. La artista colombiana se muestra en primer plano, luciendo una camisa de cuadros y su característica melena larga, mientras que el DJ argentino aparece abrazándola por el hombro y 'escondido' tras su gorra de color negro. Junto a ellos puede verse un ordenador portátil con varias pistas, una taza de café, un teléfono móvil y, al fondo, algunas guitarras.

En 24 horas, su post ha conseguido superar el millón de 'me gusta' y tiene más de 10.000 comentarios, entre los que pueden leerse todo tipo de comentarios: "Listos para la parte dos", "¡Que arda el mundo!", "Están preparando otro hit", "¡A romper récords otra vez! ¡Estamos listos!", "Cómo me gusta verte feliz", "¿Qué vendrá ahora entre el rey y la reina?", "¡Nerviossss!", "Me huele a éxito mundial", "Más éxitos. Vamos con todo. Y tus fans apoyándote", "Creando magia" o "Milan debe estar suuuuper feliz teniéndolo en el estudio en casa".

- El vídeo de Shakira presumiendo de su habilidad sobre la tabla de surf que está arrasando

Quien también ha comentado su post ha sido el propio Bizarrap, cuyo nombre real es Gonzalo Julián Conde. El DJ y productor argentino, de 24 años, ha elegido cuatro emoticonos que podrían ser muy significativos: el del brazo flexionado sacando bíceps, un chico, una sartén con huevo frito y un cocinero. Todo parece indicar que lo que quiere decir es fuerza y que algo se está cocinando.

Además, muchos de sus seguidores tienen claro que la canción que estaría de nuevo dirigida a su ex, el futbolista Gerard Piqué: "Que se prepare", "Faltaron cositas para decirle a Piqué", "Clara-mente me encantó", "Tiembla, Piqué", "La loba tiene hambre", "¡Prepárate pa' que te salpique!", "Adelante Shakira. No mires hacia atrás. Adelante con tus hijos y familia"...

- El discurso de Shakira con indirectas a Piqué: 'Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no'

Ahora todos están esperando a conocer más detalles sobre la que podría ser una nueva colaboración entre la intérprete de Monotonía, Te felicito y TQG y el reconocido DJ argentino, que parece que todo lo que toca lo convierte en oro. Su primera canción reventó todos los récords y no sería de extrañar que repitieran éxito. Eso sí, el listón está muy alto... ¿con qué nos sorprenderán?