De la historia de su melliza a su reto en Hollowood: Maribel Verdú da los detalles más desconocidos de su vida

Maribel Verdú da los detalles más desconocidos de su vida La actriz forma parte de 'The Flash', basada en el personaje de DC Comics

Es una de las actrices más consagradas y queridas de nuestro país. Maribel Verdú (52) lleva casi cuatro décadas triunfando como intérprete y sigue viviendo cada proyecto con la misma emoción que al principio. Su último reto profesional ha sido en cierta manera una novedad ya que, aunque lleva toda una vida formando parte de la profesión, ha dado el salto a Hollywood de la mano de The Flash, basada en el personaje de DC Comics. La intérprete define como "única y diferente" esta experiencia internacional de la que ha contado los detalles más curiosos durante su visita a El Hormiguero. En el programa, además, ha contado las anécdotas del rodaje, ha mostrado los rasgos más desconocidos de su personalidad y ha compartido un curioso detalle familiar.

En The Flash, la ganadora de dos premios Goya interpreta a la madre del protagonista, un superhéroe que viaja al pasado para salvar a su progenitora de un asesinato. En este sentido, Maribel tiene muy claro qué haría si pudiera retroceder en el tiempo: "Querría recuperar a mi melliza". La actriz, siempre muy discreta de su vida privada, tiene dos hermanas gemelas que son menores que ella y a las que está muy unida, Carlota y Marina. Pero ha explicado que además ella "era melliza y no llegó a buen puerto, nací solo yo y me hubiera fascinado tener a la otra".

