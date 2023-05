¡Vuelve 'Indiana Jones'! La nostalgia llega a Cannes a bordo del tuk-tuk de Harrison Ford

A falta de un mes y medio para que la quinta entrega de Indiana Jones aterrice en las salas de cine, donde se estrenará el próximo 30 de junio, el equipo y el elenco principal de la película Indiana Jones y el Dial del Destino se ha dado cita en la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes. Con el fantástico Carlton Beach Club de la ciudad de la Riviera Francesa como escenario y en presencia del protagonista, Harrison Ford, los actores Phoebe Waller-Bridge, Ethann Isidore, Boyd Holbrook y Mads Mikkelsen y el director, James Mangold, se ha presentado el esperado regreso de la saga que narra las aventuras del arqueólogo más famoso de la gran pantalla y que en esta ocasión introduce algunos cambios.

Este jueves ha sido muy especial para los integrantes de la cinta, pues celebran que los sucesos del icónico personaje al que da vida el intérprete natural de Chicago vuelven a la gran pantalla quince años después de la última película. Una jornada en la que la nostalgia y las emociones han estado a flor de piel y muestra de ello son las instantáneas que ha dejado el paso de los miembros del reparto por el photocall previo a la proyección en primicia mundial del filme.

Las sonrisas de sus rostros y los gestos de sintonía y complicidad entre los actores evidencian, además que su relación es excepcional, la felicidad que sienten ante la inminente vuelta del célebre personaje, encarnado por Harrison Ford después de dar vida en los últimos tiempos a míticas figuras como Han Solo en la última trilogía de Star Wars o a Rick Deckard en Blade Runner 2049. El legendario cazador de tesoros regresa por todo lo alto y a las puertas de soplar las velas de su 81 cumpleaños, fecha que llegará dos semanas después de la emisión de la película en la gran pantalla. Tal y como él mismo ha confirmado, se trata de la última vez que le veremos con el sombrero, por lo que las secuencias de más de dos horas y media de duración en total tienen un valor extra. Además, ha revelado que está muy satisfecho con el trabajo realizado y el resultado obtenido.

Los looks de día vistos en Cannes que inspirarán tu armario de esta temporada

Pletórico y con un semblante tan alegre que ni las gafas de sol son capaces de ocultar, Harrison se despide de la saga de un modo muy diferente al que, hace años, hubiéramos imaginado. Esta película es la única de las cinco que dirige un cineasta que no es Steven Spielberg, pues ahora la batuta la lleva el neoyorkino James Mangold. Popular por haber conducido The Wolverine hace una década y su secuela Logan en 2017, ambas pertenecientes a la saga de X-Men, el también guionista no es el único cambio sustancial que se ha introducido.

A la familia de Indiana Jones también se han unido nuevos rostros, como Phoebe Waller-Bridge, actriz de títulos como Crashing o Fleabag y guionista, que fue una de las primeras confimarciones. A ella se suma la estrella internacional danesa Mads Mikkelsen, conocido por su papel de Hannibal Lecter en la serie Hannibal, el talentoso Boyd Holbrook, que ha prometido que lo que veremos en el filme será impresionante, o el mismísimo Antonio Banderas, encargado de hacer una breve aparición para dar vida a un amigo de Indiana Jones "al que busca porque necesita algo de él en la trama".

La amistad entre Harrison Ford y Antonio Banderas protagoniza el rodaje de Indiana Jones

La presentación del clásico cinematográfico en la tercera jornada del festival ha dejado encantadoras instantáneas de Harrison, que rodó su papel con 79 años, y del resto de sus compañeros posando tras el photocall promocional y junto a un tuk-tuk de estilo vintage y color rojo sobre el que aparece grabado en blanco el número 2390. Se trata de un vehículo que jugará un importante papel en esta entrega, que está ambientada en 1969. ¡Empieza la cuenta atrás para el gran estreno!

¿Qué pasó con Jonathan Ke Huy Quan, el niño de Indiana Jones y Los Goonies?