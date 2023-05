Hablamos con la actriz Claudia Bouza desde el Festival de Cannes Enamoró en el estreno de la película 'Monster' con este espectacular look con el que emuló a Marilyn Monroe

Un año más, por la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes estamos viendo desfilar a grandes estrellas. En estos primeros días ya hemos visto a Pedro Almodóvar causando furor con los protagonistas de su nueva película; a Michael Douglas recibiendo la Palma de Oro acompañado de su mujer, Catherine Zeta-Jones, y su hija Carys; a Johnny Depp volviendo por la puerta grande al cine y recibiendo una ovación de más de siete minutos...; además de a muchas actrices, modelos e influencers que están luciendo estilismos realmente espectaculares. Una de ellas es Claudia Bouza, con la que hemos tenido oportunidad de hablar desde Cannes. La actriz y modelo catalana ha acudido por segundo año consecutivo al prestigioso certamen francés. "Me gusta apoyar a los festivales de cine internacionales y ser la primera en ver las películas. Coincidir con gente de todo el mundo apasionada del cine en un mismo lugar es un sueño", nos cuenta.

- Ya te hemos visto en tu primer día de alfombra con un diseño espectacular de color rojo, ¿por qué lo elegiste?

El look de Michael Kors me pareció muy clásico y sexy a la vez. Me parecía muy Marilyn Monroe y fue amor a primera vista. También elegí zapatos de Giuseppe Zanotti.

- ¿Qué nos puedes contar de las joyas, maquillaje, peinado...?

Las joyas son de Hassanzadeh, me encantan sus diseños. Quería acompañar el vestido con un labial rojo. Me gusta crear mi propio glam y me lo imagino unas horas antes de la alfombra.

- ¿Cuánto tardaste en prepararte? ¿pasas muchos nervios?

No paso nada de nervios, lo importante es disfrutar del cine y ayudar a fomentar un sentido de comunidad entre los amantes del cine.

- ¿Qué es lo que más ilusión te hace de estar en Cannes?

Cannes es sin duda el Festival de Cine mas importante de la actualidad junto con la Palma de Oro, el reconocimiento más grande del festival. Me hace mucha ilusión formar parte en este espacio cultural tan especial.

- ¿Cómo se vive desde dentro? ¿Hay tanto glamour como parece?

La Croisette está lleno de glamour durante el festival, puedes ver de todo y la mayoría van ajetreados. Es mucho trabajo detrás de un look, para la estilista, el equipo de maquillaje y peluquería, las joyas... y, por supuesto, el equipo que está detrás del artista. Es, sin duda, intenso pero muy divertido y creativo.

- ¿Has conocido a alguien que te haya hecho especial ilusión?

Si, a John C. Reilly, siempre me han gustado sus películas.

- ¿Cómo te preparas para desfilar ante tantos fotógrafos? ¿dirías que es estresante?

¡No! Me lo paso increíble. Hay que vivir el momento.

- ¿Tienes alguna pose favorita?

Muchas, ¡pero luego se me olvidan!

- ¿Nos dirías algún tip salir siempre bien en las fotos?

Ser feliz. Cuando mejor me siento es cuando me siento bien

- ¿Sueñas con presentar una película como actriz en Cannes?

Por supuesto, y falta muy poco para que ocurra...

- ¿Con qué director te gustaría trabajar? ¿y actores?

Pedro Almodóvar, Guillermo del Toro, Manolo Caro, Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Woody Allen... Me encantan las actrices francesas, como Juliette Binoche o Adèle Exarchopoulos

- ¿Nos puedes contar un poco cómo va a ser tu agenda estos días?

Tengo eventos a diario. Ayer acudí al evento de Chopard en el Hotel Martínez y fue un sueño. En los próximos días iré al evento Variety and Golden Globes Awards.