Antonio Banderas cumple 62 años con una maleta cargada de proyectos

Podría haber sido un chico Almodóvar con un recorrido interesante y limitado al mercado español, pero supo bien cómo aprovechar su talento y conducir su carrera para abrirse al mercado de Hollywood sin abandonar del todo nuestro país. El resultado: uno de nuestros actores más internacionales y, sin duda, más queridos, que hoy está de celebración. Antonio Banderas cumple 62 años (tan solo unos días después que su novia, Nicole Kimpel), y lo hace en plena forma: no solo no ha renunciado a los papeles-bombón que le escribe Pedro Almodóvar, sino que su andadura en Estados Unidos goza todavía de perfecta salud. Y tiene más, mucho más por hacer. Estos son todos los proyectos que abarcará el malagueño antes de cumplir los 63.

Antonio Banderas, nominado a mejor actor en los Oscar por ‘Dolor y gloria’

VER GALERÍA

Lo último: una asociación con Andrew Lloyd Webber para promocionar el teatro musical en español

Lloyd Webber es uno de los grandes hombres del teatro. Es el creador de, entre otras muchas, obras musicales como Evita, Jesucristo Superstar o El fantasma de la ópera. Su alianza con Banderas para impulsar producciones musicales en español en todo el mercado hispano es, sin duda, una de las mejores noticias para las artes escénicas. El proyecto Lloyd Webber-Banderas, llamado Amigos Para Siempre, se dio a conocer hace un mes y medio, arranca en breve con obras del británico traducidas a nuestro idioma y abarcará, en el futuro, musicales creados por autores patrios.

VER GALERÍA

El reencuentro en clave de humor de Penélope Cruz y Antonio Banderas en el cine

Seguir adelante con su teatro malagueño

Desde siempre, Banderas ha sido uno de los grandes embajadores de su tierra natal. Implicado en todo tipo de proyectos, el más ambicioso, conectado con el proyecto anterior, ha sido la creación del teatro SoHo, en Málaga. Lo inauguró con A Chorus Line y su oferta incluye música, teatro, danza y espectáculos infantiles. A comienzos de año estrenó Company y tuvo a su hija Stella en el equipo técnico, lo que debe de ser para él un doble orgullo. Una manera de impulsar el turismo en su ciudad que lo tiene más a menudo en nuestro país que hace unos años.

VER GALERÍA

Antonio Banderas al descubierto: de su divorcio de Melanie Griffith al infarto que cambió su vida

Vuelve a ser la voz del gato con botas

Hace once años salió, de la franquicia Shrek, un spin off titulado El gato con botas, gracias al cual conocimos la faceta de Banderas como actor de doblaje. Pues bien, la segunda parte de las aventuras de este gato ya está en posproducción y su estreno no debería tardar en llegar, así que veremos de nuevo a Antonio Banderas, su voz en español e inglés, dar la vuelta al mundo promocionando la película junto a su compañera de reparto, Salma Hayek.

VER GALERÍA

Antonio Banderas, impactado tras las duras palabras de Salma Hayek sobre su experiencia con Harvey Weinstein

Estará en la próxima de Indiana Jones

Pero, sin duda, una de las apariciones más especiales que hará nuestro actor en el cine internacional será en la próxima película de la saga Indiana Jones. El papel que interpretará, como el del resto del elenco, es un secreto absoluto, pero sí sabemos de su amistad con el protagonista, Harrison Ford, tal y como comprobamos en una de las jornadas de rodaje. La película se estrenará en 2023, así que ¡ya queda mucho menos para descubrirlo!

VER GALERÍA

Antonio Banderas cuenta la trastienda de rodajes como el de 'Indiana Jones' (y lo que menos le gusta de ellos)

Y aún hay más…

Estos son solo los proyectos más destacados, pero ya está en fase de preproducción El monstruo de Florencia, la historia de ocho homicidios cometidos en los años 60 en la ciudad italiana y que trae a Antonio como protagonista de la cinta. Y hay dos filmes ya listos para estrenarse: The Enforcer, una de acción sobre un ejecutor que tiene que salvar a una joven de las garras de la delincuencia sexual, y The Last Girl, en la que un asesino y un investigador privado deben unir sus fuerzas por el bien de un objetivo común. Lo dicho: Antonio no está dispuesto a detenerse y le queda mecha para rato. ¡Felicidades!