El feliz reencuentro en clave de humor de Penélope Cruz y Antonio Banderas en el cine

Dos de los actores más universales del cine español vuelven a coincidir en la gran pantalla. Penélope Cruz y Antonio Banderas protagonizan Competencia oficial, una nueva cinta a las órdenes de Gastón Duprat y Mariano Cohn, que se estrenará el 25 de febrero en cines. El actor malagueño y la intérprete madrileña ya trabajaron juntos en Los amantes pasajeros y Dolor y gloria, ambas películas dirigidas por Pedro Almodóvar, y más que "competencia" -así comienza el título de su estrenado filme-, lo que ambos se profesan es de cariño, respeto y admiración mutua.

Nada más verse se fundieron en un fuerte abrazo. No habían podido coincidir dias antes en Valencia con motivo de la 36ª edición de los premios Goya. Ambos participaron en la velada, pero él lo hizo telematicamente con un discurso previo a la entrega del premio a la mejor película para 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, y ella le entregó in situ a Cate Blanchett el Goya Internacional junto a Pedro Almodóvar. Ahora presentan juntos su película, una comedia que ya se estrenó mundialmente en el Festival de Venecia y también participó en el Festival de Toronto y San Sebastián con una gran acogida por parte de la crítica.

Penélope, fiel a su forma de cabecera, lució un vestido malva de Chanel, una de sus formas de cabecera, con el presumió de su esbelta figura y sus estlizadas piernas, y una media melena lisa, nada que ver con la que luce en su papel. En el filme no solo sorprende su cambio de registro, sino también por su look de melena rizada pelirroja con un voluminoso flequillo, al más puro estilo años ochenta. Tal y como contó la propia Penélope en la Cadena Ser, no es la única de la familia Cruz que ha trabajado en la película. Su hermano Eduardo Cruz también está presente en el filme en una de las canciones de la banda sonora. "Es un talento impresionante. Le echamos de menos porque vive lejos, vive en Los Ängeles, pero bueno él está feliz con su trabajo y su vida allí", señaló sobre el compositor, con quien ha trabajado también en la película Piratas del Caribe: en mareas misteriosas.

Competencia oficial cuenta la historia en clave de humor de un empresario multimillonario que decide hacer una película que deje huella. Por esta razón decide contratar a un equipo estelar formado por la célebre y extravagante cineasta Lola Cuevas, papel en el que sumerge Penélope Cruz, y dos reconocidos actores, con gran talento y egos desmedidos. La estrella de Hollywood Félix Rivero, interpretado por Antonio Banderas, y el actor de teatro Iván Torres, al que da vida Oscar Martínez. Ambos son leyendas, pero no exactamente los mejores amigos. A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados.y da vida a Lola Cuevas, una laureada cineasta , y dos reconocidos actores, con gran talento y egos desmedidos. La estrella de Hollywood Félix Rivero, interpretado por Antonio Banderas, y el actor de teatro Iván Torres, al que da vida Oscar Martínez. Ambos son leyendas, pero no exactamente los mejores amigos. A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados.

