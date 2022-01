Antonio Banderas, emoción y orgullo andaluz al recibir el premio Carmen en su tierra

En su tierra natal y rodeado de su gente, Antonio Banderas vivió una noche mágica tras recibir el Premio Carmen de Honor en el Teatro Cervantes de Málaga. Un día después de celebrarse una noche de reencuentros y vestidazos en los premios Feroz en Zaragoza, el actor, director y productor malagueño recogió el premio a toda su trayectoria, una vida dedicada por y para el cine y la cultura, en la primera edición de estos galardones de la Academia de Cine de Andalucía celebrados en Málaga. El cineasta agradeció el galardón y destacó el amor por su tierra y la necesidad de compartir el arte con el público.

"Me emociona veros", comenzaba su discurso dirigiéndose a los espectadores del Cervantes. "Este premio se lo dan a los viejos, pero me gusta mucho", bromeaba mientras ensalzaba los valores de Andalucía. "Tenemos un gran plató que es nuestra propia tierra" y "yo no puedo vivir sin música, sin literatura, sin poesía, pintura, teatro ni cine. Por lo tanto somos esenciales, somos una sociedad real potente y fuerte que se construye desde la cultura y la educación", concluyó en medio de una gran ovación del público que se puso en pie para aplaudirle. Entre los asistentes se encontraban destacados artistas de la cultura andaluza como la sevillana Belén Cuesta, el cordobés Fernando Tejero, el gaditano Álvaro Morte, la jienense Natalia de Molina, los malagueños Maggie Civantos y Fran Perea, así como Ingrid Garcia-Jonsson, de padre sevillano y madre sueca, entre otros.

La gran triunfadora de estos premios fue la película La hija, de Manuel Martín Cuenca, que obtuvo cuatro galardones en los premios de la Academia del Cine Andaluz -mejor película, dirección, guion y maquillaje y peluquería- en una ceremonia retransmitida por Canal Sur TV en una gala presentada por Adelfa Calvo y Pedro Casablanc. Este filme finalmente se impuso a La vida era eso, la ópera prima de David Martín de los Santos, que se llevó dos premios - dirección novel y mejor actriz para Petra Martínez. Y el galadón al mejor actor recayó en Antonio Dechent por la cinta Hombre muerto no sabe vivir, una película de acción cargada de tintes de cine negro dirigida por Ezekiel Montes y ganadora además del premio a los mejores efectos especiales.

Una de las grandes anécdotas de la velada fue la protagonizada por los presentadores Ana Fernández y Benito Zambrano, que entregaron el premio al mejor actor de reparto a Manolo Solo, nominado en esa categoría por dos películas El buen patrón y Sevillanas de Brooklyn, pero al descubrir el galardonado dijeron su nombre, pero no el filme. Una duda que finalmente resolvió el propio ganador al formular la pregunta a los entregadores. "Tenía curiosidad", señaló entre risas tras conocer que era por El buen patrón, la cinta de Fernando León de Aranoa, protagonizada por Javier Bardem y favorita para los Goya. En el apartado femenino Natalia de Molina se llevó el premio por Operación Camarón, una cinta que no se llevó los premios principales, pero sumó hasta seis galardones -mejor música original, canción, dirección de producción, vestuario, sonido y mejor actriz de reparto-.

Uno a uno se fueron entregando hasta un total de 24 galardones. Conozca el listado completo de ganadores

Premio Carmen de Honor

Antonio Banderas

Mejor largometraje de ficción

La hija

Mejor dirección

Manuel Martín Cuenca por La hija

Mejor guión

Alejandro Hernández y Manuel Martín Cuenca por La hija

Mejor interpretación femenina protagonista

Petra Martínez por La vida era eso

Mejor interpretación masculina protagonista

Antonio Dechent por Hombre muerto no sabe vivir

Mejor dirección novel

David Martín de los Santos por La vida era eso

Mejor interpretación femenina de reparto

Natalia de Molina por Operación Camarón

Mejor interpretación masculina de reparto

Manolo Solo por El buen patrón

Mejor interpretación femenina revelación

Mara Guil por El buen patrón

Mejor interpretación masculina revelación

Ignacio Nacho por La mancha negra

Mejor largometraje documental

Algo salvaje. La historia de Bambino de Sarao Films

Mejor montaje

Ana Álvarez-Ossorio por Sevillanas de Brooklyn

Mejor dirección de arte

Pepe Domínguez por Alegría

Mejor dirección de fotografía

Pau Esteve por El buen patrón

Mejor dirección de producción

Manuela Ocón por Operación Camarón

Mejor música original

Riki Rivera por Operación Camarón

Mejor canción original

Riki Rivera y Violeta Arriaza por Operación Camarón

Mejor vestuario

Esther Vaquero por Operación Camarón

Mejor maquillaje y peluquería

Yolanda Piña por La hija

Mejor sonido

Dani de Zayas por Operación Camarón

Mejores efectos especiales

Eduardo Pérez, Juan Ventura y Víctor Alcalá por Hombre muerto no sabe vivir

Mejor cortometraje de ficción

Xun, de Tarkemoto Ficción

Mejor cortometraje documental

Paraíso en llamas de MLK Producciones

