El divertido guiño de Salma Hayek y Penélope Cruz a Beyoncé por su nuevo disco de música country

El nuevo disco de música country de Beyoncé ya está a la venta. Una de sus grandes amigas, Salma Hayek, ha querido celebrar este hito con una divertida foto con otra de sus incondicionales, como es Penélope Cruz, tomada de su película Bandidas, cuyo rodaje comenzó hace dos décadas. "Querida Beyoncé, ¡Penélope y yo hemos estado esperando 20 años por este álbum! Finalmente, valió la pena", comentaba la estrella de Frida. que aparece en la instantánea con la actriz española vestidas con sombreros de vaquero, corpiños y pistolas enfundadas.

Cowboy Carter (también titulado Act II: Cowboy Carter) es el octavo álbum de estudio de la cantante estadounidense Beyoncé, publicado el 29 de marzo de 2024 e inmediatamente se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en Spotify en 2024, destacó Billboard. Y es por ello este divertido guiño 'country' de Salma y Penélope, que interpretaron a dos mujeres mexicanas de dos mundos muy distintos, una rica y otra pobre, que superan sus diferencias sociales para asaltar juntas varios bancos.

Salma y Penélope son amigas desde hace más de 30 años, coincidieron por primera vez en los años 90. Cuando Penélope llegó a Hollywood Salma Hayek ya vivía allí, entonces no les separaba la barrera del idioma, y rápidamente forjaron una muy buena amistad. "Cuando fui a Los Ángeles por primera vez, no nos conocíamos, solo por teléfono. Llegué con un papel para hacer una película. Tenía mi billete de regreso. Así que fui por dos meses y no conocía a nadie allí. Me recogió en el aeropuerto y me dijo: ‘No vas a irte a un hotel. Te vienes a mi casa, porque esto es duro al inicio. Te vas a sentir muy sola’. Así que me llevó a su casa", contaba Penélope sobre cómo surgió su bonita amistad que se forjó aún más en el set de Bandidas, la única película que han rodado juntas. "Por eso es por lo que ahora somos como hermanas. Acabé durmiendo en su cuarto porque tenía miedo".

Cada vez que se encuentran, ya sea en una alfombra roja o en una entrega de premios, las vemos abrazadas y nunca se olvidan de aplaudir los triunfos la una de la otra. Es por ello que los fans de Salma se han mostrado encantados de ver las muestras de apoyo de estas dos actrices a la cantante: "Gracias por apoyar a la Reina" o "leyendas que apoyan a otra leyenda".