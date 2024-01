La divertida felicitación de Salma Hayek a Penélope Cruz por su nominación a los SAG

Que hay más emocionante que estar nominado a unos premios, que lo esté uno de tus mejores amigos y eso mismo es lo que le ha pasado a Salma Hayek, quien no ha dudado en recurrir a sus redes sociales para felicitar a su gran amiga Penélope Cruz, quien acaba de ser nominada a los premios del Sindicato de Actores de EE. UU. por Ferrari. "Felicidades, Reina Cruz, por tu tan merecida nominación de SAG. Como siempre, nunca dejas de impresionar" escribió la mexicana.

Y es que la amistad entre Penélope Cruz y Salma Hayek va mucho más allá del cine. Amigas desde hace más de 20 años, ambas han demostrado a lo largo de estos años que ni el tiempo ni la distancia ha hecho mella en su magnífica relación basada en el respeto y la admiración mutua.

A pesar de que ambas nacieron en países diferentes, Salma en México y Penélope en España, sus carreras evolucionaron de manera paralela y mientras que Hayek daba el salto desde su Veracruz natal a Los Ángeles, Cruz hacía lo propio desde Madrid. Precisamente allí, en la meca del cine fue donde ambas actrices se encontraron por primera vez, allá por los años 90.

Cuando Penélope llegó a Hollywood, Salma ya vivía ahí, y la mexicana entendió bien a la española al saber que llegaba a un lugar extraño en el que no conocería a nadie y con una barrera del idioma. Sin dudarlo, le ofreció su casa y lo más importante, su amistad. "Cuando fui a Los Ángeles por primera vez, no nos conocíamos, solo por teléfono. Llegué con un papel para hacer una película. Tenía mi billete de regreso. Así que fui por dos meses y no conocía a nadie allí. Me recogió en el aeropuerto y me dijo: ‘No vas a irte a un hotel. Te vienes a mi casa, porque esto es duro al inicio. Te vas a sentir muy sola’. Así que me llevó a su casa", contaba Penélope. "Por eso es por lo que ahora somos como hermanas. Acabé durmiendo en su cuarto porque tenía miedo. Y, tú sabes, así fue cómo nos conocimos. Además de todo, a mitad de la noche, ella dice que yo la agarraba de la mano porque tenía miedo. No sé, estaba soñando" explicaba la actriz.

Y es que ambas se entendieron desde el primer minuto, no solo por hablar la misma lengua en un lugar en donde todo el mundo hablaba en inglés, sino porque ninguna de las dos tenía el toque de la chica americana que tanto se buscaba en la gran pantalla. Pero ambas tenían claras sus metas y su amistad las animó aún más a perseguir su particular sueño americano apoyándose y ayudándose en los diferentes papeles que iban consiguiendo, convirtiéndose así en inseparables. Curiosamente, estas dos grandes amigas sólo han trabajado juntas en una ocasión y fue para la película de 2006, Bandidas. Sin embargo, siempre que coinciden en una alfombra roja, una entrega de premios o cualquier tipo de eventos es habitual verlas abrazadas y posando sonrientes frente a las cámaras.

Pero además de felicitarse públicamente por los logros conseguidos, Penélope y Salma no se olvidan de enviarse bonitos mensajes por sus respectivos cumpleaños. Como por ejemplo el que le envío la mexicana a su BBF en abril de 2022 en el que hacía un buen resumen de sus años de amistad. "Feliz cumpleaños mi hermana del alma. Qué afortunada me siento de tenerte en mi vida. Gracias por llevarme en tus hombros cuando me es difícil caminar", escribió Salma junto a una foto de ambas con sombrero vaquero, precisamente durante el rodaje de Bandidas.

Las actrices incluso tienen un curioso sobrenombre que utilizan en la intimidad, tal y como explicó Penélope hace ya algunos años: “Nos llamamos ‘huevos’ porque cuando trabajamos juntas, mucho antes de ser mamás, dormíamos mucho. Era una forma de decirnos que éramos vagas”.

