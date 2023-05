Elçin Afacan, actriz de 'Love is in the air', cuenta que ha perdido 28 kilos y cómo lo ha logrado La intérprete turca ha decidido anteponer su salud a las exigencias de un guion

Desde que Elçin Afacan tiene uso de razón, su sueño fue ser actriz. Una meta que logró con esfuerzo, dedicación, talento y sacrificios, como incrementar su peso para conseguir ciertos papeles. Ahora, la intérprete y modelo turca que saltara a la fama gracias a su aclamado papel protagónico en la romántica serie Love is in the air ha decidido poner por delante su salud y ha implementado cambios en sus hábitos, algo que se ha traducido en una pérdida de casi 30 kilos en el último año.

La actriz, natural de Estambul, se ha desprendido exactamente de 28 kilos en los últimos doce meses. Un gran cambio que ha experimentado, en buena parte, gracias al encomiable trabajo de un dietista, en cuyas manos decidió ponerse, y que se evidencia en su forma física, pero también en su bienestar interior. Tal y como ella misma ha confesado, la clave fundamental de este proceso ha estado en la alimentación y en seguir unas pautas equilibradas, saludables, convenientes y beneficiosas para ella en las que han estado completamente exentos el azúcar, el gluten y buena parte de hidratos de carbono.

La imagen actual de Elçin, que hoy tiene 32 años, dista mucho de cómo la conocimos hace dos temporadas, encarnando a Melo, una de las inseparables y más divertidas amigas y confidentes de Eda en Love is in the air. Aunque por aquel entonces "no estaba descontenta" con su forma física ni con el número que marcaba la báscula, según sus palabras, "para proteger mi salud tuve que perder esos 20 kilos de más, que no son míos".

El ejercicio físico ha sido otro de los pilares fundamentales de la nueva vida de Elçin, en la que las exigencias de un guion ya no están por encima de su salud ni de las necesidades de su cuerpo. En la actualidad, la joven trata de caminar, como mínimo, 10.000 pasos diarios, una costumbre con la que consigue quemar grasa y calorías al tiempo que ayuda a la activación y fortalecimiento de su sistema cardiovascular y a aumentar su resistencia al esfuerzo.

Esta no es la primera ocasión en que la artista formada en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan de Estambul, quien está a punto de alcanzar los dos millones de seguidores en su cuenta social, decide hacer un cambio físico. Hace ya cuatro años, cuando tenía 28, engordó 20 kilos para conseguir que le otorgaran un papel principal en la serie Hermanos (Bir Aile Hikayesi): "Tenía sobrepeso", ha recordado. Pese a que está muy satisfecha con el trabajo realizado, Elçin ha puesto en valor la importancia de restar presión sobre cuestiones relativas al físico, pues considera que vivimos en un mundo en el que juzgar la imagen propia es frecuente, algo que no debería suceder. Además, ha mencionado que sus cualidades físicas llegaron a influir en algunos proyectos profesionales a los que quiso aspirar: "En algunos trabajos hubo momentos en los que no pude conseguir el papel solo porque tenía kilos de más".

