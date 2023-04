Te presentamos a los actores que han llevado 'Hasta el cielo: La serie' a lo más alto de Netflix

Hasta el cielo, película española de Netflix dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Miguel Herrán y Carolina Yuste, fue un gran éxito de la plataforma de streaming. Por esta razón, Netflix ha querido continuar la historia, en formato serie, y ha conseguido que la producción haya seguido la estela del film y se haya posicionado en el top de los contenidos más vistos. La ficción comienza con el fallecimiento de Ángel, protagonista de la película y jefe de una banda de aluniceros de Madrid supeditada a una fuerza criminal superior, la del mafioso Rogelio (Luis Tosar), uno de los mayores traficantes de objetos robados de Madrid.

La trama de la serie sigue a Sole (Asia Ortega), quien recibe una llamada en mitad de la noche que va a cambiar su existencia: Ángel, su marido, ha muerto. Convertida en una joven viuda con un hijo a su cargo y muchos negocios con problemas que sacar adelante, no está dispuesta a volver bajo la tutela de su padre Rogelio.

Decidida a buscarse la vida por sí misma, encontrará en su camino nuevos aliados que la ayudarán a desentrañar el misterio de las muertes que han marcado su destino al tiempo que retoma el contacto con la banda de aluniceros y logra ganarse su confianza para llevar a cabo robos tan ambiciosos como los de los viejos tiempos.

Hasta el cielo: La serie, que está arrasando en el gigante de streaming, cuenta con dos ingredientes que la han llevado hasta lo más alto: un interesante argumento que te engancha desde el principio y un gran reparto de actores que han sabido dotarla de gran veracidad y que mezcla con maestría talentos emergentes con intérpretes consagrados. ¿Aún no los conoces a todos? ¡Nosotros te los presentamos para que puedas seguirles la pista!

Sin duda te habrá llamado la atención Asia Ortega, que triunfa con su papel de Sole. La actriz catalana comenzó su andadura profesional siendo tan solo una niña. En 2017, la intérprete aparecía en un episodio de Centro médico y, un año después, daba el salto al cine con su participación en las películas Cuando los ángeles duermen y Tu hijo, en ambas cintas compartió pantalla con Ester Expósito y, en la segunda de ellas, también con el gran Jose Coronado.

La popularidad de Asia llegó de la mano de la serie catalana Las del hockey, donde daba vida a Flor Vilamayor. Desde entonces, no ha dejado de trabajar: Hemos podido verla en El internado: Las cumbres, como Amaia Torres, en El inocente junto a Mario Casas y, ahora, en Hasta el cielo: La serie. A la joven le apasiona la actuación pero también la danza, la naturaleza y los animales.

Un personaje esencial en la serie es Ricardo, y un actor imprescindible en el cine español es, sin duda alguna quien lo interpreta, Luis Tosar, que retoma el papel que tenía en la película original: el del gran traficante de objetos robados y padre de Sole. El protagonista de En los márgenes, de 51 años, es uno de los nombres más cotizados del celuloide nacional gracias a su reconocido e innegable talento para la interpretación.

La trayectoria y los logros del actor gallego son casi inabarcables y sus nominaciones a los galardones más importantes son una constante. Cabe destacar sus tres premios Goya como Mejor actor de reparto por Los lunes al sol y como Mejor actor protagonista en Te doy mis ojos y Celda 211. Cuenta además con tres premios CEC, dos Fotogramas de Plata, dos Forqué y también ha sido reconocido en el Festival de Cine de San Sebastián.

En lo que respecta a su vida personal, Luis Tosar está casado con la actriz chilena María Luisa Mayol. Ambos comenzaron su relación en 2015 y tienen dos hijos, León, de siete años, y Luana, de dos. Es una de las parejas más solidas del mundo del espectáculo en nuestro país y es habitual verlos posando juntos en las alfombras rojas mostrándose el cariño y la admiración que ambos se profesan.

Una de las grandes incorporaciones de la serie es el joven Álvaro Rico, de 26 años, quien interpreta a Fernan, un nuevo miembro de la banda de Sole. Pero al joven intérprete ya le conocíamos de otras producciones como Velvet Colección, por ser Polo en Élite, la serie que realmente le dio la fama, y por sus interpretaciones en El Cid, La caza o Sagrada Familia, junto a Macarena Gómez.

Pese a su corta edad ya ha trabajado en multitud de ficciones y tiene una prometedora carrera por delante, aunque tiene claro que no va a permitir que la fama se le suba a la cabeza, tarea de la que se encargan sus familiares y amigos más cercanos, los de Puebla de Moltalbán, el pueblo que le vio nacer y al que vuelve para dejar de ser el actor y volver a ser el Álvaro de siempre.

Formar parte de Élite, una de las series con mayor repercusión de los últimos tiempos, le enseñó a sobrellevar el éxito así como el interés que despierta su vida privada, de la que es muy celoso. Poco se sabe de sus amores desde que en 2019 finalizara su relación con la actriz Ester Expósito, su compañera dentro y fuera de la famosa ficción. "Ya no estamos juntos, pero la quiero muchísimo. Nunca la voy a perder", con estas palabras confirmaba en una entrevista con ¡HOLA! su ruptura tras meses de rumores.

Entre las pasiones de Álvaro está el flamenco, disfruta escuchándolo e incluso se atreve a cantarlo. La música ha formado, desde siempre, parte de su vida, de pequeño tocaba la guitarra, estudiaba teatro y "estuve en una compañía de jotas", desvelaba en la charla con ¡HOLA!.

Además es un gran amante del deporte y de los animales. Ha tenido inmumerables mascotas y de todo tipo, sobre todo en la época en la que vivía en el pueblo: además de los clásicos perros, ha criado palomas, tuvo un tritón, cogía renacuajos de los riachuelos y también tenía pichones que metían el pico en su boca para beber agua, algo por lo que su madre le solía regañar.

Otro de los actores emergentes que aparecen en Hasta el cielo es Áyax Pedrosa, que retoma el personaje de Motos al daba vida en la película original de Netflix. A sus 31 años, este rapero granadino lleva media vida entre escenarios y bambalinas. Es un músico urbano y junto a su hermano gemelo ha creado el grupo Áyax y Prox, uno de los más importantes del género. En alguna ocasión, la música le ha causado alguna mala pasada ya que fue detenido por el tema Polizzia, en el que algunos interpretaron que criticaba a las autoridades.

La vida del joven artista no ha sido fácil, pasó un año en un centro de menores y ha estado cerca del desahucio varias veces. Tras asistir de invitado al programa La resistencia comenzaron a ofrecerle castings. Su debut en la gran pantalla fue por todo lo alto con Hasta el cielo, después hemos podido verle en Rainbow, el último trabajo del camaleónico Paco León, y en Código Emperador.

Y la cosa va de música ya que también participa en esta ficción Dollar Selmouni, un músico urbano que nació hace 24 años en la cárcel de Soto del Real y que en Hasta el cielo se vuelve a meter en la piel de Gitano. También podemos verlo en segunda película, Centauro, también de Netflix.

Hace algunos años, le preguntaron a C Tangana que con quién le gustaría trabajar, su respuesta fue que con Rosalía y Dollar Selmouni, lo primera fue una realidad que se materializó con temas como Antes de morirme o Llámame más tarde, así que, tal vez, pronto tengamos una colaboración con el segundo.

Patricia Vico es una de las actrices más veteranas y reconocidas de nuestras pantallas y en esta serie se pone en la piel de Mercedes, abogada de los aluniceros. La artista comenzó su carrera participando en series como Los ladrones van a la oficina o Encantada de la vida, pasando al cine en películas como Libertarias o Dile a Laura que la quiero. Pero, sin duda, uno de los papeles que más popularidad le han dado ha sido el de la doctora Maca en la inolvidable Hospital Central.

También hemos disfrutado de su talento en otros títulos como Parot, Esencia de poder, La ira, Rabia, Las aventuras del capitán Alatriste, El señor de los cielos 5 u Operación Marea Negra. Patricia comparte su vida desde hace años con Daniel Calparsoro, director de la película y de la serie, no es la primera vez que comparten proyecto, lo hicieron en el filme y en Todo por el juego. La intérprete ha declarado en diferentes ocasiones que para ella trabajar junto a su chico es un placer.

En julio de 2006, la pareja daba a bienvenida a su hijo Hugo,​ al estar embarazada durante la grabación de Hospital Central, los guionistas decidieron que su personaje también lo estuviera. Tras dar a luz, estuvo casi una temporada sin aparecer, reincorporándose posteriormente.

Un nuevo rostro de esta ficción y del mundo de la actuación es el de Alana, conocida como La hija del Jeque. Su nombre real es el de Naila Alana Porras Espinoza y tiene 24 años. La joven es una maquilladora y estilista que saltó a la fama por maquillar a artistas como Bad Gyal, Sita Abellán o La Zowi.

Pero Alana no ponía puertas a su talento y en una entrevista para Neo2 afirmaba que "quiero seguir evolucionando dentro del camino en el que estoy porque me hace feliz y me va bien y diré 'sí' a nuevos trabajos que me saquen de mi zona de confort, y si tengo tiempo probaré en el mundo del modelaje y la actuación". Su oportunidad como intérprete ha llegado con su papel como Rosa y no lo ha dejado escapar. Seguiremos pendientes de ella y del resto de sus compañeros de Hasta el cielo: La serie, porque darán mucho que hablar.