Las pasiones de Álvaro Rico que todavía no conocías

Álvaro Rico es uno de los actores que se hizo reconocido gracias a su papel en la serie Élite (aunque ya tenía a sus espaldas diversos proyectos), un trampolín desde el que ha saltado a una lista cada vez mayor de títulos. Su atractivo y su innegable talento le han llevado a unirse a series como El Cid, Relatos con-fin-a-dos, La Caza. Tramuntana y Alba, en las que ha demostrado que a sus 26 años apenas está comenzando. Estrena ahora la serie Sagrada familia, una historia en la que se une a Macarena Gómez y que se podrá ver la próxima semana en la pequeña pantalla. La ficción narra la vida de varias familias, una de las cuales esconde un secreto y empieza una vida de cero en Madrid, aunque el pasado siempre acaba volviendo.

Álvaro Rico saca su lado más flamenco... ¡cantando!

Algún que otro secreto de su vida más personal es precisamente el que contó el artista, que se sentó junto a su compañera de reparto en El Hormiguero, para hablar de su personaje -no habló sobre su vida sentimental en la que mantiene la discreción tras su ruptura con su compañera en Élite, Ester Expósito en 2019-. En el espacio desveló por ejemplo el gran amor que tiene a los animales, algo que comparte con Macarena, que vive en el Alto Ampurdán rodeada de ellos. “Tengo una vaca, dos caballos, tres alpacas, una llama, un cerdo, dos perros...", dijo con simpatía. “A mí me da un poco de envidia porque me encantan los animales" revelaba entonces Álvaro, enumerando a continuación la lista de peculiares “mascotas” que tuvo cuando era pequeño y vivía en Puebla de Montalbán. “Yo criaba palomas, tuve un tritón, cogía renacuajos de los riachuelos del pueblo que hacían la metamorfosis conmigo a rana…". Narró además que su madre se enfadaba mucho cuando dejaba que los pichones metieran el pico en su boca para beber agua, un método que no recuerda dónde aprendió. ”Era en la época de la gripe aviar, así que mi madre era regañina tras regañina".

Además ha reconocido que entre los estilos musicales que le apasionan está el flamenco, una afición que ya había compartido con sus incondicionales, demostrando que no tiene reparos en ponerse a cantar bulerías si se anima. El pasado mes de julio precisamente mostró un breve vídeo en el que quedaba reflejado su arte en este estilo, un don para la música que explotó en 2020 con el lanzamiento del single Algo mágico junto a la artista Luna Zuazu. Sin duda, Álvaro es un actor que levanta pasiones gracias a su espectacular físico y sus impresionantes ojos azules, un rasgo que incluso su compañera de rodaje alabó, logrando que se ruborizara. “Álvaro está espectacular, lo hace muy bien, es maravilloso. Y además tienes los ojos más bonitos del cine español". "Tú también, Macarena", respondía el toledano.

Se estrena el 14 de octubre

Habla así de su personaje en la citada ficción: “Es un poco el que está fuera de ese circuito del barrio donde están todas las madres. Es un personaje que también pertenece a clase alta, aunque él lo repudia completamente porque es un rebelde, y tiene una bonita historia de amor con Aitana, que es el personaje que hace Carla Campra, y por su culpa es por lo que esta Sagrada Familia corre el grave peligro o tiende a romperse. Entonces, el personaje de Najwa Nimri tiene que evitar que todo eso no se rompa en mil pedazos", dice. Macarena también contó retazos del intrigante argumento, aunque sin desvelar demasiado para no romper el misterio.

“Va sobre cuatro vecinas en un barrio residencial, pijo, de Madrid, que son cuatro madres que tienen formas distintas de enfrentarse a la maternidad. Está la madre que considera que el hijo es una carga, la madre que para ella el hijo es lo más importante y lo más sagrado que hay, de ahí sagrada familia... Bueno, distintas madres que también hablan mucho de las apariencias, sobre todo mi personaje, Blanca, porque de puertas para adentro es una cosa y de puertas para afuera es otra. Y no voy a contar más porque si no desvelo toda la serie” dijo entre risas. Sagrada familia, que cuenta con la participación también de Alba Flores y Najwa Nimri, se estrena en Netflix el próximo 14 de octubre.