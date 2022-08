Macarena Gómez y Antonio Pagudo se reencuentran tras 'años sin verse'

Los fieles seguidores de La que se avecina están de enhorabuena. Macarena Gómez y Antonio Pagudo se han reencontrado después de mucho tiempo sin coincidir. La actriz, que ha interpretado a la divertida Lola en la serie de los hermanos Caballero durante más de 12 temporadas, ha publicado en sus perfiles sociales una fotografía en la que ambos están muy felices de volver a estar juntos. "Llevaba años sin verte y ayer fue un reencuentro muy bonito", ha escrito la intérprete de 30 monedas, a lo que su compañero le ha respondido que "como siempre" también se lo pasó "genial". Los dos actores dieron durante en la ficción a una joven pareja que se mudaba al ático B de Mirador de Montepinar en este inmueble de alocados vecinos donde fueron los primeros en ser presidentes de la comunidad, siempre interrupidos en su recien estrenado matrimonio por las historias y tramas que no les dejaban vivir con normalidad su historia de amor.

¿Qué pasó con sus personajes?

Después de muchos episodios y momentos muy divertidos, entre los que se encuentran las asombrosas historias vividas con las suegras (interpretadas por Antonia San Juan y Beatriz Carvajal), el personaje de Antonio Pagudo (Javier Maroto) dijo adiós a la serie con un final inesperado. En plena crisis con su mujer, Javi no aparecía por ningún lado y las amigas de su novia creían que había desaparecido o había sido secuestrado. En pleno nerviosismo, al padre del joven (Ricardo Arroyo) se le ocurrió buscar las cosas de su hijo en el armario para ver si se había ido y descubrir así que se había llevado toda su ropa.

Pocos minutos después de saber que su familia se diera cuenta de que se había ido por su propio pie, Javi envió un mensaje de Whatsapp a su mujer diciéndole que la dejaba porque se había enamorado de Martina, la fisioterapeuta con la que mantuvo una relación a tres en la temporada anterior (y a la que dejaron porque él quería un matrimonio normal). Con una hija en común, además el personaje interpretado por Macarena se quedó desolado y sin saber qué iba a ser de su vida. "Simplemente no llegamos a un acuerdo. No tiene nada que ver con el dinero. En el último momento hubo unos cambios y por eso no tuve la despedida que a mí me hubiese gustado. Cada uno es dueño de su empresa y ahí yo no me meto", aseguró el actor en la Cadena Ser.

"Antes de incorporarme a la última temporada, la productora propuso unos cambios en el contrato, yo no estaba de acuerdo y al final acabó todo así. Trabajamos muy fuerte ahí y lo aporté todo. Ni los espectadores ni yo merecíamos esto", añadió Antonio Pagudo, que ya estaba embarcado en la serie Benidorm, días después en Vertele. Tras su marcha, el intérprete no ha parado de trabajar. Además de la serie grabada en la costa blanca española, Antonio ha participado en varios proyectos cinematográficos como Fenómenas, Operación RAE, Héroes de barrio, Mamá no enRedes y Por los pelos.