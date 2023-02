C Tangana, 'el madrileño' que estudió Filosofía y lo dejó todo por la música

C Tangana se ha convertido en uno de los artistas más importantes de nuestro país a nivel internacional. El cantante, que tiene como apodo 'El Madrileño', 'Crema' y 'Puchito', aunque su verdadero nombre es Antón Álvarez Alfaro, es todo un fenómeno mundial. Nacido en Madrid en 1990, el artista, que fue novio de Rosalía entre 2016 y 2018, estudió Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, pero desde muy pequeño comenzó a interesarse por la música. De hecho, durante su adolescencia se centró en el mundo del freestyle y no fue hasta mayo de 2008 cuando presentó su primera maqueta, Agorazein, un proyecto influenciado por el rap de otros artistas como Violadores del verso, Toteking, la Mala Rodríguez y SFDK. Tres años más tarde reapareció en el panorama musical, ya con el nombre actual y 2012 estrenó Love’s, disco que él mismo ha denominado que su mejor trabajo.

En el verano de 2016, casi al mismo tiempo de conocer a la intérprete de El mal querer, llegó su mayor triunfo, Antes de morirme, donde colaboró con Rosalía. Por aquel entonces, la cantante estaba empezando a despegar en nuestro país (aunque no era muy conocida) y se iba ganando un hueco en el panorama musical. La historia de amor de la exapareja duró un par de años y en 2018 el intérprete de Tú me dejaste de querer presentó su C. Tangana Latino Tour, una gira que fue todo un éxito. Deste entonces su imagen, su márketing y sus canciones se han convertido en todo un fenómeno de masas, para muchos un ídolo al que seguir allá donde vaya. Además, la relación que tuvieron marcó muchas de ls letras de sus canciones, como Mala mujer o Tú me dejaste de querer.

Y aunque ambos han asegurado que tienen un trato formal y él siempre ha mostrado admiración por la cantante, 'El madrileño' dijo que Rosalía "molaba hace cuatro años, cuando no la conocía nadie". De padre es periodista (fundó una agencia de comunicación en Madrid) y madre profesora de Educación Infantil, que en los últimos años es la que se ha hecho cargo de la parte administrativa y financiera de la carrera del cantante, C Tangana, que mantiene desde hace cerca de tres años una sólida historia de amor con Rocío Aguirre, tiene una hermana con la que se lleva once años y toda la vida su familia ha vivido entre el barrio de San Isidro y Puerta del Ángel, aunque ahora sus progenitores viven en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Con más de una veintena de discos de oro y platino repartidos entre España, Estados Unidos y México, C Tangana se llevó tres Grammy Latinos en 2021 y es indudablemente uno de los artistas de nuestro país que llegó para quedarse. Además, el cantante ha hecho sus pinitos como actor en Un año, una noche, un filme en el que se ha puesto a las órdenes de Isaki Lacuesta y que supone su debut en el mundo del cine.