La curiosa coincidencia de C. Tangana, Rosalía y las parejas actuales de ambos Sus respectivas giras por Latinoamérica tienen un broche idéntico

Rosalía está arrasando con su Motomami World Tour. Después de recorrer el país durante el mes de julio, saltó el charco y se encuentra actualmente en Latinoamérica, donde la han recibido con los brazos abiertos. Desde allí subirá a Estados Unidos y Canadá para cerrar en Europa, ya casi en navidades. Mientras, C. Tangana, que fue su pareja entre 2016 y 2018, comenzó con su gira de conciertos en el mes de junio y estará por España hasta el 17 de septiembre. También él tiene planificados varios conciertos en el continente americano: será ya en el mes de noviembre. Sin embargo, hay un detalle muy bonito que se repite en las giras de ambos.

VER GALERÍA

Cierres de gira de lo más romántico

Como ya sabemos, Rosalía sale con Rauw Alejandro y, aunque no se conoce con exactitud cuándo comenzó su historia de amor, todo apunta a que arrancó el verano pasado, cuando fueron fotografiados de la mano. Pese a que últimamente se ha especulado con una posible ruptura, lo cierto es que el puertorriqueño y la española están más unidos que nunca: el sábado, durante su concierto en República Dominicana, Rauw estuvo entre el público para contemplar el espectáculo de su chica. Y estamos seguros de que, como poco, volverá a verlo otra vez más. Será el 9 de septiembre, fecha en la que la artista abandona tierras latinoamericanas. ¿Y por qué? Porque el último concierto de esta etapa lo dará en San Juan de Puerto Rico, el lugar que vio nacer a su novio. ¿Habrá ese día alguna sorpresa que haga enloquecer al público, como un tema entre ambos? Tendremos que esperar aún unos días.

Desde Grecia: Rosalía posa más romántica que nunca con su novio, Rauw Alejandro

VER GALERÍA

Pues bien, resulta que C. Tangana, que mantiene desde hace cerca de tres años una sólida historia de amor con Rocío Aguirre, se despedirá de la fase latinoamericana de su gira en Santiago de Chile. Es decir, que, como Rosalía, dirá adiós al público latino en el país de su chica. Un tierno detalle que no se nos ha escapado y que no sabemos si será una simple casualidad o un mensaje de amor encubierto hacia sus respectivas parejas. También aquí, en Chile, esperamos algún mensaje público de amor por parte del músico.

Las imágenes más románticas de C. Tangana y su novia

Mensajes e indirectas en sus discos

Lo que sí es cierto es que a menudo los fans de Rosalía y C. Tangana han especulado con la idea de que tienden a dejarse recaditos en sus trabajos desde que rompieron, allá por 2018. Por ejemplo, en Tú me dejaste de querer, donde se ha analizado la letra hasta la extenuación y parece que hay un cierto resquemor a cómo se rompió la relación. Eso, sin contar con las numerosas referencias visuales en las protagonistas de sus videoclips, que a menudo guardan un más que sospechoso parecido con la cantante de Despechá (en cuyo estreno se ocultaba un bonito mensaje hacia Rauw). También se han leído indirectas en sentido contrario, en canciones como La fama.

Las curiosidades del videoclip 'Despechá' de Rosalía, que está causando furor

VER GALERÍA

En cualquier caso, y viendo cómo son de felices con sus actuales amores, no dejaría de ser más que una referencia estética o una manera de explicar una etapa de la que ya pasaron página. Etapa, por cierto, que dejó fructíferas colaboraciones profesionales, en la que ambos dejaron su impronta en el trabajo del otro. Eso sí, ambos se han convertido, desde entonces, en dos de las grandes estrellas internacionales de nuestro país, que llevan la música en español por todo el mundo. Él ha vuelto a reinventarse con su álbum El madrileño y ella ha creado con Motomami incluso una estética muy personal y llena de referencias.

¿La reconocerías? El radical cambio de Rosalía para descubrir la opinión que el público tiene de ella

VER GALERÍA

Distintas maneras de mostrar sus relaciones

También ambos han encontrado el amor al otro lado del Atlántico, lo que no deja de ser otra coincidencia. Y mientras Rosalía lo grita a los cuatro vientos compartiendo fotos de viajes con Rauw, C. Tangana es mucho más discreto con su relación; tanto, que recientemente subió una story de Rocío a su Instagram y se convirtió en la sensación del día. Eso sí, con mayor o menor ruido, ambos están tan enamorados que han elegido decir adiós a Latinoamérica en la tierra que vio nacer a sus parejas.