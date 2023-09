Así es Rocío Aguirre, la novia de C.Tangana con la que vive una sólida relación de 3 años

Loading the player...

C. Tangana (33 años) acaba de presentar en el Festival de Cine de San Sebastián, 'Esta ambición desmedida', una película documental que narra los detalles de su última gira y el nacimiento de su disco El Madrileño que lo convirtió en uno de los fenómenos del 2021. Una cinta producida por Little Spain y dirigido por Santos Bacana, Cristina Trenas y Rogelio González y en la que no hay alusiones a Rosalía: “Porque no era relevante para el tema, al igual que tampoco sale mucho su pareja actual. No había aquí ningún contexto en el que pudiera salir, o sea, no es que se haya evitado, es que no tenía sentido" han sido las palabras de los creadores de la película cuando han sido preguntados por la intérprete de 'Con altura'. Discreto con su situación sentimental, C. Tangana comparte su vida con Rocío Aguirre, a quien le dedicó unas sentidas palabras en su último concierto celebrado en el WiZink Center de Madrid: "Rocío, te quiero", dijo el músico. Pero, ¿quién es la pareja de C. Tangana? ¿cómo ha sido su historia de amor? ¡Dale al play!

