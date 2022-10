Que tiemble el mundo del cine: C. Tangana estrena su primera película como actor El artista ha presentado en Madrid 'Un año, una noche' acompañado de su novia, la fotógrafa chilena Rocío Aguirre

Se ha convertido en uno de los cantantes españoles más exitosos de estos últimos años pero ahora podría triunfar también como actor. Hablamos de Antón Álvarez Alfaro, aunque seguro que le conoces más por su su nombre artístico, C. Tangana. 'El Madrileño' es uno de los protagonistas de Un año, una noche (se podrá ver a partir del próximo 21 de octubre), en la que se ha puesto a las órdenes de Isaki Lacuesta, y que supone su debut en el mundo del cine.

- En ¡HOLA!: las imágenes más románticas de C. Tangana y su novia

Acompañado del director y el resto del equipo, el artista se convirtió en el centro de todas las miradas en los Cines Callao de Madrid. Le vimos posando junto a Natalia de Molina, Alba Guilera y Nahuel Perez Biscayart, que completan el reparto principal. Ya habíamos visto a C. Tangana, o Pucho, que es como le llaman sus más allegados, demostrando sus dotes interpretativas en sus videoclips, pero muchos fans estaban deseando verle en una película.

El intérprete de Tú me dejaste de querer forma parte de esta película que está basada en el libro Paz, amor y Death metal de Ramón González, superviviente del atentado terrorista que tuvo lugar en 2015 en la sala de conciertos Bataclán de París. Un año, una noche cuenta la historia de Ramón y Céline, una joven pareja que asiste al concierto y que logra sobrevivir a ese ataque, aunque ya nada volverá a ser como antes. La cinta de Isaki Lacuesta se presentó en la sección oficial del Festival Internacional de cine de Berlín 2022 y se alzó con el Premio del Jurado Ecuménico.

- El momentazo de Anna Wintour y C. Tangana: coinciden con el mismo abrigo

VER GALERÍA

En este día tan importante, el artista contó con el apoyo incondicional de su novia, Rocío Aguirre con la que mantiene una relación desde hace casi dos años. La fotógrafa chilena presumió de su chico y se mostró muy orgullosa de él compartiendo varias imágenes del estreno. "Cuando tu novio se vuelve actor", escribió en sus redes junto a una foto en la que mostraba el espectacular cartel que colgaron en la fachada de los Cines Callao. Rocío se sentó en el patio de butacas junto al resto de invitados y quiso inmortalizar el momento con su teléfono móvil, demostrando la ilusión que le hacía verle en la gran pantalla.

- En ¡HOLA!: Marina, hija de Antonio Carmona, encuentra el amor dentro del equipo de C. Tangana

VER GALERÍA

Feliz en el trabajo y en el amor

Si en el terreno profesional las cosas le van bien, en el personal aún mejor. C. Tangana está viviendo una etapa muy especial, compartiendo todos sus éxitos con su novia. Parece que el artista madrileño ha encontrado la estabilidad sentimental gracias a Rocío y nunca se había dejado ver tan enamorado de manera pública. De hecho, siempre se ha mostrado muy celoso de su vida privada y, aunque prefiere seguir manteniendo la discreción, no se esconde. Está feliz y se nota. "Feliz cumple beibi. Haces que sienta que me va a explotar el corazón de amor", escribió Rocío en sus redes el pasado 16 de julio.